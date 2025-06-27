Пятница, 27 Июня 2025 17:52

АрмИнфо. У премьер-министр Армении Никола Пашиняна зафиксирован очередной антирекорд, его работой полностью довольны лишь 8,2% респондентов против 9% процентов в феврале текущего года. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Северное сияние". Согласно опросу, еще 13,7% - скорее довольны работой армянского премьера, 49,1% - крайнее недовольны, а 18,8% - скорее недовольны, 10,2% - затруднились ответить.

В февраля 2025 года работой Пашиняна были недовольны 46,5% опрошенных, 19,1% - скорее были недовольны, 15,5% - скорее довольны, 9% - довольны, еще 10% тогда затруднились ответить.

На уточнение, кого на их взгляд, из политических и общественных деятелей Никол Пашинян считает своим главным конкурентом на предстоящих выборах, 25,9% опрошенных указали второго президента страны Роберта Кочаряна.

11, 5% респондентов назвали задержанного бизнесмена Самвела Карапетяна, 4,2% - сына Роберта Кочаряна Левона, 3,4% - третьего президента Сержа Саргсяна. 21,9% - затруднились ответить, 22,8% - отметили, что никого, 4,8% - дали иной ответ. Еще у нескольких кандидатов результаты меньше 2%.

Вместе с тем, на вопрос, за кого вы проголосовали, если бы парламентские выборы прошли в это воскресенье 13,1% респондентов сказали, что за "Гражданский договор" Никола Пашиняна, 10,4% - за блок "Армения" Роберта Кочаряна, 3,3% назвали партию "Процветающая Армении" бизнесмена Гагика Царукяна, 3,1% - блок "Честь имею" Сержа Саргсяна, еще 2,8% - назвали бизнесмена Самвела Карапетяна. 11,5% опрошенных затруднились ответить, 4,5% - отказались отвечать, еще 34,5% отметили, что не будут голосовать.

Граждане также не поддержали нападки армянского премьера на Церковь и Католикоса Всех армян Гарегина Второго. 24,3% респондентов назвали требование Пашиняна об отставке Гарегина Второго политическим шагом, направленным на снижение авторитета Церкви, 35,4% опрошенных посчитали неприемлемым вмешательство премьера во внутренние дела Церкви. 18,6% считают возможным обсуждение этого вопроса, но внутри Церкви. Требование Пашиняна об отставке Католикоса поддержали лишь 14,7% респондентов, затруднились ответить еще 5,9%, а иной ответ дали

- 1,1%.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 23 июня по 25 июня этого года, объем выборки составил 1000 человек, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.