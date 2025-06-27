Пятница, 27 Июня 2025 17:29

АрмИнфо. Сегодня Никол Пашинян успешно запустил свой очередной <пробный шар>, возможно, чтобы проверить уровень восприятия происходящего и реакцию на это населения. Такое мнение выразил в своей статье главный редактор армянской ливанской газеты <Зартонг> (Бейрут) Севак Акобян по поводу сегодняшних <маски-шоу>, устроенных властями в Святом Эчмиадзине.

Он отметил, что понятие <пробный шар> - это социально-психологический механизм, используемый в политике, как и в других областях, который часто используется для проверки реакции на будущее действие заранее.

Развивая мысль, Акобян считает, что Никол Пашинян, наряду с другими своими целями, хотел проверить реакцию армянского народа и всего мирового армянства сначала арестовав бизнесмена Самвела Карапетяна, у которого большое количество сотрудников, которые могли бы выйти на улицы, чтобы выразить свое возмущение или протест. <Эксперимент> удался. Волна массовых протестов, которую можно было ожидать и которая вызывала беспокойство у властей, не поднялась. Следующим <экспериментом> стал арест, а затем заключение под стражу архиепископа Баграта Галстаняна. Учитывая, что архиепископ, возглавив движение под названием <Священная борьба>, в какой-то момент сумел объединить десятки тысяч граждан, ожидалось, что значительная их часть выйдет на улицы, чтобы защитить своего лидера. Этого тоже не произошло.

Теперь Пашинян перешел к третьему испытанию - попытке ареста архиепископа Микаела Аджапахяна, имеющего большие заслуги и популярность, за которым стоит целый город и оппозиционный муниципалитет второго по величине города Армении. На данном этапе, ожидая, чем закончится это последнее испытание, мы можем только предположить, что все эти испытания направлены на достижение своей конечной цели - добраться до Гарегина II. Поэтому то что сегодня происходит, считает Акобян, это начало операции по свержению Его Святейшества, начиная с его вероятного ареста, как руководителя учреждения, якобы замышляющего заговор против государства.

<Не вдаваясь в глубокий анализ, мы можем утверждать, что нынешние власти Армении вместе с лицами, которые ими руководит, в первую очередь нацелены на Армянскую Апостольскую Святую Церковь, единственный национальный институт, который все еще стоит на своих двух ногах и, при необходимости, имеет возможность противостоять великому заговору, угрожающему армянскому народу.

Акобян обеспокоен тем, что же произойдет, если запуск очередного <пробного шара> окажется успешным для властей. И что произойдет, если этот последний эксперимент провалится? Произойдет ли взрыв, или народ исчерпал потенциал для организации массовых выражений протеста? Попытка арестовать архиепископа Михаила именно в Святом Эчмиадзине, возможно, была важной стратегией для властей, чтобы довести народный гнев до своего пика, из-за беспрецедентного вторжения в Первопрестольную?

По мнению Акобяна, этот <пробный шаг> все же является палкой о двух концах, и она способна нанести непоправимый ущерб авантюристам, которые его испытали. <Придется подождать и посмотреть. Все это - большой позор, который, как бы он ни обернулся, будет иметь тяжелые последствия для нашей Родины и народа, который способен даже привести к гражданским конфликтам, что, можно только надеяться, не является одной из целей правительства.... Однако во всем этом есть одна верная вещь, которую лучше всего выражает ливанская пословица: <О вы, кто уходит, не умножайте свои отвратительные деяния:>.