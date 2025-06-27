Пятница, 27 Июня 2025 17:23

АрмИнфо. В Армении 41,5% респондентов негативно расценили визит премьер-министра Армении в Турцию, отметив, что это не исходит из интересов страны. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Северное сияние".

Еще 30,8% опрошенных отметили, что не знакомы с деталями визита, 23,2% позитивно расценили визит, отметив необходимость налаживания диалога, еще 4,5% затруднились ответить.

20 июня Пашинян отправился в Стамбул на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно заявленному, обсуждался весь спектр вопросов двусторонней повестки.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 23 июня по 25 июня этого года, объем выборки составил 1000 человек, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.