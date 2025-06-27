Пятница, 27 Июня 2025 17:22

АрмИнфо. Оппозиционная фракция "Армения" все-таки присоединится к процессу импичмента премьер-министра РА Никола Пашияна. Об этом пишет известный блогер Нарек Малян.

По его данным, сегодня в 18:00 состоится заседание фракции фракция "Армения" НС РА, на котором будет принято решение о присоединении к инициативе другой оппозиционной парламентской силы - "Честь имею" по вынесению вотума недоверия действующему премьер-министру РА. "Нам также сообщили, что депутаты фракции "Армения" ведут активные переговоры по вопросу импичмента с целью привлечения голосов депутатов от правящей фракции "Гражданский договор", - отметил блогер, призвав оппозиционные силы к объединению. "Пожалуйста, умоляю вас, возьмите на себя политическую ответственность, присоединяйтесь к процессу вотума недоверия или начните другой процесс с вашим предпочтительным кандидатом. Главное - избавиться от этих людей как можно скорее. Мы ждем:", - отметил Нарек Малян.