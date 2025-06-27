Пятница, 27 Июня 2025 17:18

АрмИнфо. Архиепископ Микаэл Аджапахян после двух неудачных попыток на машине отправиться в следственный орган, пешком направляется в Ереван в Следственный комитет во главе духовенства и паствы.

Отметим, что немногим ранее владыка заявил, что принял решение сам явиться в Следственный комитет. Однако верующие во второй раз не позволили главе Ширакской епархии сесть в машину, которая стояла у основного выхода, чтоб направиться в СК.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против главы Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна, которое, как сообщалось, было возбуждено 17 июня с.г. на основе сигнала, поступившего в МВД. Поводом для уголовного дела стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года, о якобы публичных призывах к захвату власти у насильственному свержению конституционного строя. Сегодня ранним утром в его резиденции в Гюмри прошли обыски. Сам он, как оказалось, находится в Эчмиадзине для участия в собрании священников.

Позже спецназ СНБ проник на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, чтоб задержать архиепископа. Сам Аджапахян вышел к правоохранителям, заявив, что никогда не скрывался от правосудия, а теперь также не собирается прятаться за спинами священнослужителей. Однако верующие не пропустили ни его, ни Католикоса, к машине силовиков.