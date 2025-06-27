Пятница, 27 Июня 2025 17:00

АрмИнфо. Параллельно с кощунственным нападением на Первопрестольный Святой Эчмиадзин продолжаются беззакония против оппозиционеров. Об этом говорится в заявлении партии АРФ "Дашнакцутюн".

В заявлении отмечается, что несколько часов назад был незаконно задержан представитель комитета "Думан" АРФД Арташата Айро Закарян.

Некоторое время назад в Араратское областное управление полиции был вызван Герасим Варданян - член Верховного органа АРФД Армении.