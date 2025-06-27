Пятница, 27 Июня 2025 16:59

АрмИнфо. Сделанные архиепископом Микаэлом Аджапахяном заявления, на основании которых возбуждено дело, могут подпадать всего лишь под категорию преступлений средней тяжести. С такой оценкой выступил адвокат Арам Вардеванян.

<Это самый настоящий правовой абсурд, лишенный какой-либо логики. Насколько я понимаю из сообщений, речь идет о предполагаемом преступлении средней тяжести>, - заявил в беседе с журналистами Вардеванян.

По его словам, сделанные архиепископом Микаэлом Аджапахяном заявления, на основании которых возбуждено дело, могут подпадать всего лишь под категорию преступлений средней тяжести, за которое в качестве наказания, и то, в случае подтверждения данного подозрения, может быть назначен штраф, а это означает - объективно его задерживать не было никакого смысла.

<И это предполагаемое преступление касается свободы слова. Свобода слова может быть шокирующей, резкой речью, но все прецедентное право Европейского суда по правам человека нам подсказывает, что это допустимо. Другими словами, здесь есть выбор, если вы выбираете демократический путь, то ценность слова является самой важной ценностью. Если же хотим идти путем репрессий, то неизбежны такие зрелища, в том числе на территории Первопрестольного>, - указал правовед.

Отметим, что главе Ширакской епархии архиепископу Микаэлу Аджапахяну во второй раз не удалось сесть в машину, которая стояла у основного выхода, чтоб направиться в СК.

Немногим ранее он заявил, что принял решение сам явиться в Следственный комитет. Верующие в очередной раз препятствуют Аджапахяну покинуть Первопрестольный Эчмиадзин.

Как указал владыка, его могли задержать 17-го июня, 20-го, 21-го и в последующие дни, и без лишнего шума, но власти решили сегодня <устроить маски-шоу>, поскольку знали, <не могли не знать>, что на 27-ое июня запланировано собрание священников в Первопрестольном Эчмиадзине, координатором которого долгие годы является Аджапахян.

То есть, По его словам, они решили таким образом продемонстрировать свое силу, превосходство перед ААЦ, заметил он.

Адвокат Ара Зограбян, в свою очередь, сообщил, что сегодня перед собранием священников в Первопрестольном пришли сотрудники СНБ и сообщили, что Следком принял решение о задержании Аджапахяна. Им было предложено не препятствовать собранию, с тем, что после собрания владыка сам поедет в Следком. Силовики не согласились, после чего Аджапахян согласился явиться в СК.

Однако наличие большого количества сотрудников СНБ и полиции вызвало напряженность, верующие не дали владыке подойти к машину, на которой планировалось доставить его в суд. Позже силовики покинули территорию, а Следком выступил с заявлением о возбуждении против Аджапахяна нового уголовного дела, в этот раз <по факту воспрепятствования осуществлению правосудия>.