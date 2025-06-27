Пятница, 27 Июня 2025 16:15

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана

11:00-17:00 жилые дома 30, 32, 34 на улице Туманяна, жилой дом 21 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 2 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 7 на улице Абовяна, жилые дома 4, 6 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 4/13, 4/17 на улице Хндкастан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Норк Мараш Еревана

11:00-17:00 частные дома на 13-ой улице Норка, частные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нор Норк Еревана

11:00-17:00 частично улица Бакунца, частично 1-ый и 2-ой переулки Бакунца, частично улица Гюликевхяна, школа N142, ясли-детские сады NN258, 109 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице Бадала Мурадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

административный округ Эребуни Еревана:

10 ։ 00-16 ։ 00 1-ый и 2-ой переулки 1-ой улицы Джрашена; частные дома на 2-ой и 3-ей улицах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Малатия-Себастия Еревана

10 ։ 00-16 ։ 00 жилой дом 78 на улице Андраника;

административный округ Ачапняк Еревана

10 ։ 00-16 ։ 00 ООО “Гараж Мастерс Молл” (адрес: улица Мазманяна 1);

в Араратской области:

10:00-12:00 улицы 1-7, частично улицы Г. Нжде, Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутян, Араратяна, Шираза, Ширак, кварталы 1-6, квартал ‘Нор”, частично территория, прилегающая к рынку, абоненты (не являющиеся жильцами) “Телеком Армения”, кадастр, мэрия, музыкалная школа в городе Масис; частично села Норамарг, Ранчпар, Аракс и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00 село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-14:00 частично улицы Еркатугаиннери, А. Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомонян, Касяна, Нерсисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-15:00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Арени и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-13:30 общины Карашамб, Тегеник, садоводческие компании ‘Бжишкнер”, ‘Наири”, “Труд”, “Марине”, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 жилые дома 1-11 в 8-ом квартале, 1-4 в 9-ом квартале, 36, 46 в 10-ом квартале, кварталы “Кореджнер”, “Сараландж” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-17։00 5, 6, 7, 8 микрорайоны и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) города Абовян; улицы 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 26, 24, улицы Мнацаканян, Айк Гаспарян, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами); станция “Юсисаин”, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами), села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен, рудники Джрабера, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами), дом-интернат “Затик”, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 насленные пункты Мадина, Лернакерт полностью; частично населенный пункт Н. Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.