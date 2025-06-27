Пятница, 27 Июня 2025 15:57

АрмИнфо. После того, как силовикам не удалось арестовать в Святом Эчмиадзине предстоятеля Ширакской Епархии Армянской Святой Апостольской Церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна посредством <маски-шоу>, последний все же принял решение явиться в Следственный комитет.

Аджапахян отметил, что руководство страны, по всей видимости, специально организовало маски- шоу в Святом Эчмиадзине, чтобы показать свою силу и унизить армянскую церковь. Он отметил, что за ним могли бы прийти и ранее, однако специально сделали это сейчас, именно в Святом Эчмиадзине. Однако получили жесткий отпор от верующих. Теперь Аджапахян сам предстанет перед следователями и докажет, что все обвинения против него <сшиты белыми нитками>.

Севший в машину архиепископ так и не сумел тронуться с места, так как собравшаяся толпа окружила автомобиль и не позволила ему сдвинуться с места.