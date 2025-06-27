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АрмИнфо. После того, как силовикам не удалось арестовать в Святом Эчмиадзине предстоятеля Ширакской Епархии Армянской Святой Апостольской Церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна посредством <маски-шоу>, последний все же принял решение явиться в Следственный комитет.
Аджапахян отметил, что руководство страны, по всей видимости, специально организовало маски- шоу в Святом Эчмиадзине, чтобы показать свою силу и унизить армянскую церковь. Он отметил, что за ним могли бы прийти и ранее, однако специально сделали это сейчас, именно в Святом Эчмиадзине. Однако получили жесткий отпор от верующих. Теперь Аджапахян сам предстанет перед следователями и докажет, что все обвинения против него <сшиты белыми нитками>.
Севший в машину архиепископ так и не сумел тронуться с места, так как собравшаяся толпа окружила автомобиль и не позволила ему сдвинуться с места.
|Первопрестольный Эчмиадзин: 27 июня этого года останется днем национального позора
|Сати Спивакова: "Прекратите "охоту на ведьм:! Не перекрывайте дорогу, ведущую к Храму!"
|Первопрестольный Эчмиадзин: Поведение правоохранитей в духовном центре всего армянства, применение силы по отношению к гражданам предосудительно и неприемлемо
|АНК решительно осудил нападение силовиков на Святой Эчмиадзин
|Михаил Саакашвили заявил, что Армения уже подписала мирное соглашение
|Очередное обвинение Пашинян в адрес Элсетей - очередная ложь
|Дипломаты: Объявлена открытая война против нашей национальной идентичности
|Архиепископ Микаэл Аджапахян "сдался" Следственному комитету
|Посол ИРИ: Визит Масуда Пезешкиана в Армению будет организован до конца лета
|Партия "Во имя социальной справедливости" осуждает политику насилия в отношения Армянской Церкви - заявление
|Глава ЦИК Армении принял участие в заседании Консультативного совета Центральных избирательных комиссий стран СНГ
|Основатель GALA TV выразил поддержку предстоятелю Ширакской епархии ААЦ
|Мирзоян провел рабочее обсуждение в посольстве Армении в Пекине и встречу с генсеком ШОС
|Н. Карапетян: Первопрестольный Эчмиадзин и церковь являются духовными центрами для каждого армянина
|У Пашиняна очередной антирекорд, его работой довольны лишь 8,2% респондентов в Армении - опрос
|Зартонг: О вы, кто уходит, не умножайте свои отвратительные деяния
|Почти половина респондентов в Армении не поддержали визит Пашиняна в Турцию
|Блогер: фракция "Армения" присоединится к инициативе о вынесении вотума недоверия действующему премьер-министру РА
|В Армении 66,8% респондентов считают Самвела Карапетяна политическим заключенным - опрос
|Микаэл Аджапахян пешком направляется в Ереван в Следственный комитет
|АРФД: параллельно с кощунственным нападением на Первопрестольный Эчмиадзин продолжаются беззакония против оппозиционеров
|Заявления Микаэла Аджапахяна, на основании которых возбуждено дело, могут подпадать всего лишь под категорию преступлений средней тяжести: Вардеванян
|Первопрестольный Эчмиадзин призывает граждан страны не поддаваться на провокации
|Плановые отключения электроэнергии 30 июня
|Верующие не позволили Архиепископу Микаэлу Аджапахяну явиться в Следственный комитет
|Лидер партии "Просвещенная Армения" предложил кандидату Микаэла Аджапаяна в премьер-министры РА
|Союза армян России выступил с заявлением в поддержку Армянской Апостольской Церкви
|Защитник прав человека Армении призывает к общественной солидарности
|Следком Армении завел новое дело на главу Ширакской епархии ААЦ
|АНК: хуже с ААЦ обращались только большевики
|СНБ Армении: принято решение о задержании главы Ширакской епархии для его дальнейшего ареста
|Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее сегодня вокруг Святого Эчмиадзина, призвав армян к действиям
|Пашинян принял участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан>
|Я не угроза этой стране, основная угроза сидит в правительствe: Аджапахян вышел к правоохранителям
|Спецназ СНБ Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина
|СК Армении намерен ходатайствовать об аресте Микаэла Аджапахяна: Юрист
|Мы имеем дело не с естественным ходом правовых процессов, а с управляемым и умышленным авторитарным механизмом: Давид Ананян
|Сейран Оганян: главная задача дня - не допустить установления в стране окончательной диктатуры
|СК Армении заявляет, что распространенная в СМИ запись, приписываемая Пашиняну, - фальшивка
|Самвел Карапетян: нынешние власти превратили маленькую Армению в центр геополитической борьбы
|Формируется группа защиты архиепископа Микаела Аджапахяна
|План действий по либерализации визового режима будет представлен на утверждение государствам-членам ЕС
|Армения и США отмечают необходимость установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе
|Депутат НС Армении поднял на сессии ПАСЕ вопрос о военнопленных
|Лукашенко коснулся отсутствия делегации Армении на IV Евразийском экономическом форуме в Минске
|Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции осудил задержание архиепископа Баграта
|Адвокатская группа: по делу Самвела Карапетяна установлена новая <планка> в нарушении закона
|Арарат Мирзоян убежден: Ереван и Пекин могут поднять отношения, имеющие стратегический характер, на новый уровень
|Замглавы МИД Армении о существующем формате членства в ОДКБ: Так долго не может продолжаться
|Баграт Галстанян опроверг слухи о том, что он якобы подтвердил в суде подлинность фигурирующих в сети аудиозаписей
|В МИД опровергли слухи о том, что лидеры Армении и Турции обсуждали вопрос о переселении азербайджанцев в Армению
|В Армении увеличивают квоту на вылов сига в озере Севан
|Плановые отключения электроэнергии 27 июня
|Захарова выразила признательность властями государств, в том числе и Армении за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля
|Генсек МИД Армении встретился с замглавы Мюнхенской конференции по безопасности
|Прокуратура возбудила уголовное дело против главы Ширакской епархии ААЦ
|Посол Армении провел переговоры с членами группы дружбы Франция-Армения
|В НДП призвали международное сообщество дать оценку действиям "коллаборационистского режима" в Армении
|СК: в рамках дела о попытке захвата власти арестованы уже 15 человек
|Турецкие СМИ ошеломлены тратами супруги армянского премьера на курорте в Анталье
|Читать больше
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