Пятница, 27 Июня 2025 15:34

АрмИнфо. Лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, ранее выдвинутый на пост премьер-министра исключенными из фракции "Гражданский договор" Овиком Агазаряном и Акопом Асланяном, в своем посте в Facebook заявил, что предлагает выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра архиепископа Микаэла Аджапаяна вместо него и начать процедуру импичмента премьер-министру Николу Пашиняну.

"У меня была беседа с Овиком Агазаряном и Акопом Асланяном. Результаты обсуждения представлены ниже: я готов отказаться от выдвижения своей кандидатуры в рамках процесса выражения недоверия премьер-министру, а Агазарян и Асланян готовы выдвинуть архиепископа Микаэла Аджапаян, если он согласится. Мы призываем всех депутатов оппозиции и правящей фракции присоединиться к этой инициативе. Предлагаем вынести вопрос на рассмотрение парламента и осуществить смену власти посредством конституционного процесса", - написал Марукян.

Отметим, что с раннего утра сотрудники СНБ в масках ворвались на территорию Первопрестольного Эчмиадзина с намерением задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, однако под напором собравшихся людей вынуждены были отступить.