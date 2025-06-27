Пятница, 27 Июня 2025 15:12

АрмИнфо. Следственный комитет Армении возбудил новое уголовное дело в отношении предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапахяна <по факту воспрепятствования осуществлению правосудия>. Служба нацбезопасности РА, в свою очередь, призвала граждан воздерживаться от эскалации ситуации и не препятствовать исполнению законных решений правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба СК, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения, было вынесено постановление о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Микаела Аджапахяна по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Республики Армения <за то, что он публично призывал к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации, информационно-коммуникационных технологий>.

В связи с этим 27 июня 2025 года было вынесено постановление о задержании обвиняемого Микаела Аджапахяна, находящегося на свободе, для представления в суд с целью применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Исполнение вышеуказанного постановления об аресте было возложено на сотрудников Службы нацбезопасности РА в порядке, установленном законом.

<Учитывая, что в ходе производства по делу было воспрепятствование законной деятельности правоохранительных органов группой лиц, следовательно, по данному факту осуществлению правосудия возбуждено также уголовное дело по признаку воспрепятствования>, - отметили в следственном органе.

Следственный комитет предупреждает, что воспрепятствование и вмешательство отдельных лиц в законную профессиональную деятельность правоохранительных органов может повлечь за собой уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Армения, в этом случае призываем воздержаться от любых проявлений противоправного поведения.

Отметим, что сегодня после утренних обысков в резиденции Аджапахяна в Гюмри, спецназ СНБ проник на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, чтоб задержать архиепископа. Сам Аджапахян вышел к правоохранителям, заявив, что никогда не скрывался от правосудия, а теперь также не собирается прятаться за спинами священнослужителей. Однако верующие не пропустили ни его, ни Католикоса, к машине силовиков.

После потасовок между верующими и силовиками немногим ранее автомобиль спецназа, на котором ранее должны были вывезти архиепископа Микаэла, покинул территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Как пояснили в СНБ, приказ силовикам покинуть Первопрестольный Эчмиадзин был отдан из соображений безопасности и пресечения возможной и преднамеренной эскалации ситуации. <Призываем архиепископа Микаела Аджапахяна (в миру - Геворка Арташесовича Аджапахяна) не скрываться от правоохранительных органов и лично явиться в оперативную группу СНБ>, - отметили в ведомстве.