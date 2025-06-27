Пятница, 27 Июня 2025 14:44

АрмИнфо. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает, что принято решение о задержании главы Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахян с целью доставления его в суд и дальнейшего избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. <Сегодня в Святом Эчмиадзине происходит то, что произошло в Османской Турции в 1915 году, когда турки разрубили на куски предка Микаэла Аджапахяна - архиепископа Микаэла Аджапахяна>, - заявил владыка Натан журналистам.

Ниже приводится текст заявления СНБ: <В ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения, вынесено постановление о возбуждении публичного уголовного преследования по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Республики Армения в отношении предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Микаела Аджапахяна (Геворга Арташеса Аджапахяна) за то, что он, используя средства массовой информации, информационно- коммуникационные технологии, публично призывал к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

В связи с этим 25.05.2025 г. 27 июня было вынесено постановление о задержании обвиняемого Геворга Аджапахяна, находящегося на свободе, с целью применения меры пресечения в виде заключения под стражу, с целью доставления в суд.

Исполнение постановления поручено Службе национальной безопасности Республики Армения. СНБ РА призывает всех граждан воздержаться от эскалации ситуации и не препятствовать исполнению законных решений правоохранительных органов. Призываем архиепископа Микаэла Аджапахяна (Геворга Арташеса Аджапахяна) не скрываться от правоохранительных органов и явиться в ожидающую его оперативную группу СНБ>, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против главы Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна, которое, как сообщалось, было возбуждено 17 июня с.г. на основе сигнала, поступившего в МВД. Поводом для уголовного дела стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года, о якобы публичных призывах к захвату власти у насильственному свержению конституционного строя. Сегодня ранним утром в его резиденции в Гюмри прошли обыски. Сам он, как оказалось, находится в Эчмиадзине для участия в собрании священников.

Позже спецназ СНБ проник на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, чтоб задержать архиепископа. Сам Аджапахян вышел к правоохранителям, заявив, что никогда не скрывался от правосудия, а теперь также не собирается прятаться за спинами священнослужителей. Однако верующие не пропустили ни его, ни Католикоса, к машине силовиков.