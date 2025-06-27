Пятница, 27 Июня 2025 13:22

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан> в Ереване.

Как сообщает пресс-служба премьера, в мероприятии также приняли участие президент республики, председатель Совета попечителей фонда Ваагн Хачатурян, спикер Национального собрания Ален Симонян, председатель Конституционного суда Арман Диланян и другие.

Исполняющая обязанности исполнительного директора Всеармянского фонда <Айастан> Заруи Азнаурян выступила с годовым отчетом, представив реализованные программы и ход реализации проектов.

Были обсуждены финансовый отчет фонда за 2024 год и годовой бюджет на 2025 год.