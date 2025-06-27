Пятница, 27 Июня 2025 11:32

АрмИнфо. Сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) Армении в эти минуты находятся в резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Об этом сообщил журналистам адвокат Мигран Погосян.

Напомним, что сегодня ранним утром силовики нагрянули с обысками в резиденцию Ширакской епархии ААЦ, но архиепископ Микаэл Аджапахян в это время уже был в Эчмиадзине. В Первопрестольном прошло собрание духовенства.

<Есть решение следователя СК, согласно которому архиепископ Микаэл Аджапахян будет задержан, а потом его поведут на арест>, - сообщил адвокат Ара Зограбян во дворе резиденции Первопрестольного Эчмиадзина, перед священниками.

Уголовное дело возбуждено 17 июня с.г., на основе сигнала, поступившего в МВД. Поводом для уголовного дела стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года, о якобы публичных призывах к захвату власти у насильственному свержению конституционного строя, продолжил он.

<По нашей оценке, это явно незаконное преследование имеет очевидную цель>, - указал юрист.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.