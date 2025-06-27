Пятница, 27 Июня 2025 11:14

АрмИнфо. Происходящее – признак агонии авторитарного режима, когда власть больше не доверяет собственным основаниям и начинает бояться не только массовых протестов, но и индивидуальных шагов, и даже выражения лица, мысли. С такой оценкой выступил экс-председатель Комитета госдоходов Давид Ананян.

<Аресты Самвела Карапетяна, архиепископа Баграта Галстаняна и других наших соотечественников, а также уголовное дело против архиепископа Микаэла Аджапахяна однозначно раскрывают политическую мотивы происходящего. В данном случае мы имеем дело не с естественным ходом правовых процессов, а с управляемым и умышленным авторитарным механизмом. Мы становимся свидетелями системной политической расправы, осуществляемой рукой узурпатора, обосновавшегося у руля государства. Подавляется не преступление, а протест. Преследуется не виновный, а голос в защиту ценностей.

И все же, как бы тщательно и системно ни выглядели эти действия, способ их реализации с каждым днем все больше выдает нарастающую панику. Решения принимаются не хладнокровно, а поспешно - зачастую неорганизованно, даже противоречиво. Это признак агонии авторитарного режима, когда власть больше не доверяет собственным основаниям и начинает бояться не только массовых протестов, но и индивидуального шага, выражения лица, мысли.

В этих условиях каждый шаг, предпринятый властью, напоминает попытку потушить огонь там, где пламя еще не разгорелось. Но именно этими действиями они его разжигают.

Тем не менее, мы не должны терять из виду всю картину происходящего: общество все еще находится в фазе гнева, который пока течет подспудно и пока не прорвался наружу. Гражданская энергия накапливается, и мощная волна общественного сопротивления, хоть пока еще и не полностью сформировалась, неизбежно приближается к своему прорыву.

В этой реальности наша задача не только анализировать и фиксировать. Мы призваны действовать. У каждого из нас есть <гражданское домашнее задание>: переосмыслить свою роль в этом процессе, быть трезвым и активным, не бояться объединяться и не колебаться, а участвовать. Только упорством, принципиальностью и единством можно противостоять этой усиливающейся блокаде. Только так мы сможем защитить нашу страну и государственность, восстановить достоинство и справедливость и вернуть политическую жизнь страны к истокам демократии и системы ценностей>, - написал он в соцсети.

Напомним, что на днях по обвинению в терроризме и попытку госпереворота был арестован архиепископ Баграт Галстанян и некоторые его соратники, накануне сообщалось о возбуждении уголовного дела против Микаэла Аджапахяна. Сегодня уже силовики в масках нагрянули в его резиденцию с обысками.