Пятница, 27 Июня 2025 11:13

АрмИнфо. Действующая в Армении власть перешла все границы закона и морали, она нанесла удары по всем столпам государственности: Декларации о независимости, Конституции, армии, церкви, диаспоре, она сдала Арцах, а теперь пытается заглушить очаги национального сопротивления коварным стилем действий. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель оппозиционной парламентской фракции "Армения", бывший министр обороны РА Сейран Оганян.

По его словам, скрывая свое преступное поведение, отвлекая общественность от угроз армянской государственности и стремясь избежать ответственности за национальное предательство, действующий глава государства, премьер-министр РА Никол Пашинян открыто совершает терроризм против армянского народа.

"В условиях диктатуры продолжаются незаконные аресты, обыски и задержания людей. Выдвигаются сфабрикованные обвинения, используются все средства психологического террора, сопровождаемые искусственными описаниями подготовки "преступлений". Злая сила может распространить действия, приписываемые деятелям национальной оппозиции и их сторонникам, на каждого гражданина Республики Армения и армян всего мира, которые беспокоятся о своей родине.

В этих обстоятельствах долг всех достойных детей армянского народа объединиться и не допустить дальнейших действий нынешних властей Армении - основной угрозы армянской государственности. Главная задача дня - не допустить установления в стране окончательной диктатуры, устранить их, привлечь к ответственности, восстановить достоинство страны и армян. И так будет. Скоро", - подчеркнул политик.