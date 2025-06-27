Пятница, 27 Июня 2025 10:52

АрмИнфо. Нынешние власти превратили маленькую Армению в центр геополитической борьбы. Об этом говорится в очередной статье президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, арестованного решением суда первичной инстанции сроком на 2 месяца. Текст статьи представлен ГК "Ташир".

В своей статье Самвел Карапетян отметил, что находясь в окружении враждебных стран, проявляя исключительную политическую незрелость, власти Армении попытались очень быстро избавиться от России. "Стремясь к этому, они вели страну на все четыре стороны, через все испытания, лишь бы "подмять" главного союзника. Они начали свое движение в сторону Евросоюза, не понимая, что нас там не ждут. Они даже рассматривали сценарий вилайетизации нашей страны как возможный вариант, не понимая, что противоположная стороны не готова пойти даже на это. Вымаливая мир, они идут на все более жестокие ежедневные уступки, якобы обговоренные заранее, потому что аппетит другой стороны - применить тот же арцахский сценарий по отношению к Армении, превратить нашу Армению в место для их переселения. Во всех этих случаях у нас будет еще 3 миллиона беженцев, разбросанных по всему миру", - отмечается в статье.

В ней также говорится, что параллельно с этой ситуацией, власти постоянно направляют гонцов, пытаясь убедить главного союзника в своей приверженности к союзническим отношениям, не понимая, что для этого союзника важны не поза или заявления, а надежность, предсказуемость и честность.

"Сегодня главным преимуществом таких стран, как наша, может быть статус честного и надежного партнера, защищающего собственные интересы, а отсутствие этого преимущества привело не к укреплению, а к ослаблению суверенитета нашей страны. Везде и каждый день, крича о суверенитете, они превратили нашу страну в инструмент укрепления суверенитета других. Вместе, своими силами, мы восстановим наш суверенитет, вернем себе репутацию надежного союзника. Мы будем бороться", - говорится в статье.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Его защита уже подала апелляцию на данный вердикт в вышестоящую инстанцию.