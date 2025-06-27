Пятница, 27 Июня 2025 10:51

АрмИнфо. Формируется группа защиты главы Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ), архиепископа Микаела Аджапахяна. Об этом сообщил в соцсети ректор Академии адвокатов Ара Зограбян.

Накануне Генпрокуратура Армении сообщила, что в отношении архиепископа возбуждено уголовное дело 17 июня 2025 года по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Республики Армения. Статья касается публичных призывов к захвату власти, нарушения территориальной целостности, отказа от суверенитета или насильственного свержения конституционного строя (наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет). Ранним утром силовики пришли с обысками в резиденцию предстоятеля Ширакской епархии ААЦ.

<Для наличия состава преступления необходимо, чтобы призывы были очевидными и понятными, адресованными широкому кругу лиц, побуждающими их к КОНКРЕТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ.

Между тем, критическое выступление архиепископа Михаила относительно прошлого не повлекло и не могло повлечь никаких последствий.

Мы формируем группу защиты из адвокатов для защиты архиепископа Микаела Аджапахяна от этой очередной акции антицерковного движения правительства>, - написал Зограбян