Пятница, 27 Июня 2025 10:50

АрмИнфо. План действий по либерализации визового режима для граждан Армении уже доработан и в ближайшее время будет представлен государствам-членам ЕС для рассмотрения и утверждения. Об этом было сообщено на рабочем совещании в комиссии Национального Собрания по внешним связям представителями исполнительного органа.

В обсуждениях, организованных по инициативе заместителя председателя парламентской комиссии, приняли участие заместитель министра внутренних дел РА Армен Казарян, начальник Службы миграции и гражданства МВД РА Нелли Давтян и начальник отдела планирования и реализации программ международного сотрудничества Управления международного сотрудничества Гарик Худоян. Они сообщили, что армянская сторона ожидает получения ответа от ЕС на доработанный вариант плана действий в сентябре-октябре текущего года.

План действий, как подчеркнули участники обсуждений, состоит из четырех основных направлений. Он представляет собой комплекс мер, реализация которых, как ожидается, приведет к кардинальному реформированию институциональных систем и функций, в частности, системы биометрических паспортов, институциональной основы сбора, обработки и управления персональными данными, оптимизации процессов предоставления гражданства РА, модернизации управления миграцией и границами.