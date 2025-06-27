Пятница, 27 Июня 2025 10:45

АрмИнфо.Член делегации Национального Собрания Армении в Парламентской Ассамблее Совета Европы, председатель комиссии НС РА по государственно- правовым вопросам Владимир Варданян поднял на летней сессии ПАСЕ вопрос о военнопленных.

В своем выступлении, которое распространила пресс-служба НС РА, депутат, в частности, отметил, что военнопленный - это не наказание, это просто мера, направленная на то, чтобы не допустить дальнейшего участия соответствующих лиц в боевых действиях, предотвратить их дальнейшее возвращение на поле боя. "К сожалению, ситуация, с которой мы сталкиваемся сегодня, приравнивает военнопленных к статусу преступников. И, к сожалению, военнопленные все чаще подвергаются пыткам и жестокому обращению. Это полностью подрывает логику Женевской конвенции, подрывает суть международного гуманитарного права, согласно которому пленение солдата - это просто недопущение его возвращения на поле боя. И когда мы говорим о военнопленных, когда мы говорим об обмене пленными, мы не должны забывать, что после окончания боевых действий все военнопленные должны быть репатриированы. Необоснованная задержка репатриации военнопленных сама по себе является международным преступлением", - подчеркнул Владимир Варданян.

Более того, продолжил парламентарий Женевские конвенции четко указывают, что определенные категории военнопленных должны быть репатриированы, даже во время военных действий. Это парализованные, психически больные или те, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем. Эта категория должна быть освобождена даже во время военных действий.

Депутат напомнил, что международное гуманитарное право по части военнопленных по-прежнему применяется. "И я хотел бы еще раз напомнить всем авторитарным лидерам, что согласно международному уголовному праву преступления против человечности и военные преступления не имеют срока давности", - заявил глава комиссии НС РА.