Пятница, 27 Июня 2025 10:44

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске коснулся отсутствия делегации Армении во главе с премьером Николом Пашиняном на встрече.

" Вы знаете о позиции, допустим, Армении. Ну просто сегодня кивнуть: "Вот, не приехали, такие-сякие:". Это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя", - сказал белорусский лидер, слова которого приводятся на сайте президент РБ.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 июня 2024 года с трибуны парламента заявил, что больше никогда не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко. Свои слова он аргументировал тем, что один из руководителей стран-членов ОДКБ недавно заявил, что в ходе 44-дневной войны его страна участвовала, верила и желала победы Азербайджана. "И вы хотите, чтобы после этого я поехал в Беларусь и с президентом этой страны обсуждал вопросы, связанные с ОДКБ?" - задал вопрос премьер-министр РА, отметив, что Армения планирует покинуть ОДКБ.

Премьер Армении также уточнил, что именно позиция Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе повлияла на решение Еревана о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В тот же день посол Армении был отозван из Минска на консультации.

Напомним, что 17 мая 2024 года в рамках государственного визита в Азербайджан, Лукашенко также побывал на оккупированных территориях Арцаха, где не только предложил свои услуги для "восстановления региона", но и сообщил, как обсуждал с Алиевым войну за Нагорный Карабах еще до ее начала.

Примечательно, что Пашинян отреагировал на эти слова Лукашенко практически спустя месяц. Да и не понятна столь острая реакция армянского премьера на данные слова Лукашенко, учитывая, что к тому времени он неоднократно, в нарушение Конституции Армении, называл Арцах азербайджанским.