Четверг, 26 Июня 2025 19:28

АрмИнфо. Армения не ограничивается намеками, а говорит прямым текстом, что существующий формат отношений с ОДКБ не может так долго продолжаться.

Об этом журналистам в ходе брифинга 26 июня сказал замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян

Он подчеркнул, что, если, в конечном итоге, партнеры по Организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением, о чем говорилось годами ранее после нападения на суверенную территорию Армении, армянская сторона примет окончательное решение.

Относительно же ЕАЭС, он отметил, что Армения продолжает быть членом Евразийского союза, углубляя при этом отношения с ЕС. <В тот момент, когда назреет необходимость принять конкретные решения - они будут приняты>, - заверил замминистра.

Напомним, что в феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения практически заморозила участие в ОДКБ, поскольку Организация не выполнила свои обязательства перед РА, что не могло остаться без последствий. 18 сентября 2024 года на втором Всемирном армянском саммите Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, для ее дальнейшего существования, суверенитета и государственности