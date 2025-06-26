|Замглавы МИД Армении о существующем формате членства в ОДКБ: Так долго не может продолжаться
|Баграт Галстанян опроверг слухи о том, что он якобы подтвердил в суде подлинность фигурирующих в сети аудиозаписей
|В МИД опровергли слухи о том, что лидеры Армении и Турции обсуждали вопрос о переселении азербайджанцев в Армению
|В Армении увеличивают квоту на вылов сига в озере Севан
|Плановые отключения электроэнергии 27 июня
|Захарова выразила признательность властями государств, в том числе и Армении за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля
|Генсек МИД Армении встретился с замглавы Мюнхенской конференции по безопасности
|Прокуратура возбудила уголовное дело против главы Ширакской епархии ААЦ
|Посол Армении провел переговоры с членами группы дружбы Франция-Армения
|В НДП призвали международное сообщество дать оценку действиям "коллаборационистского режима" в Армении
|СК: в рамках дела о попытке захвата власти арестованы уже 15 человек
|Турецкие СМИ ошеломлены тратами супруги армянского премьера на курорте в Анталье
|Зампред АНК: Освобождение Армении от "власти" четы Пашиняна стало одной из основных гарантий обеспечения национальной безопасности
|Генсек МИД Армении обсудил с коллегой из Германии вопросы повестки двустороннего сотрудничества
|Армянский кабмин выделил еще 600 миллионов драмов на продолжение программы обеспечения жильем семей с детьми
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Ко дню азербайджанских ВС фонд Гегард опубликовал доклад о зверствах их армии
|Пашинян предложил представить к госнаграде силовиков, задержавших накануне служителей Армянской церкви
|Политолог: в Армении нет спокойной недели уже 7 лет
|С 12 августа по 3 октября 2025 года включительно в Армении будут объявленые сборы резервистов
|Раффи Ованнисян: если осуждение не дойдет до сути, горе нам и нашему золотому наследию
|Пашинян пригрозил Католикосу выдворением из Патриархата, а <агента КГБ> Левона Тер- Петросяна назвал <трусливым человеконенавистником>
|В Армении обсуждены возможности усиления потенциала Антикоррупционного комитета
|Главы МИД Армении и ОАЭ коснулись усилий по обеспечение мира на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
|В правительстве Армении обсуждены подходы относительно реконструкции столичного района Конд
|Верховный духовный совет назвал задержания архиепископа Баграта и сторонников движения "Священная борьба" политизированным
|Лидер протестного движения "Священная борьба" арестован сроком на два месяца
|Бизнесмен Карапетян пообещал положить конец расколу в армянском обществе
|Движение "Священная борьба" назвала имена 12 из 14 задержанных граждан
|Политолог: Армения становится акционерным обществом с турецкими, американскими и азербайджанскими акциями
|Адвокат: лидеру протестного движения грозит от 12 до 15 лет лишения свободы
|Священная борьба: Так называемый <план переворота> оказался годовалым, власти обвиняют оппозицию на основе старого и нереализованного документа
|Оппозиционер: СК утратил всякую самостоятельность
|Оружие - легальное, патроны - стреляные: Депутат о том, что выдает СК в пользу версии о готовящемся теракте
|Пресс-секретарь Пашиняна: человеконенавистническое чудовище, скрывающееся под маской священнослужителя, раскрывает свое истинное лицо
|Адвокат: те факты, которые распространил СК, не соответствуют действительности
|Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Российской Федерации
|Восстановлен ущерб, причиненный государству в размере $1 млн
|Директор компании избежал уголовного преследования выплатив причиненный государству ущерб - Генпрокуратура Армении
|Замглавы МИД Армении провел переговоры с чиновниками из ЕС
|Медиаэксперт предостерег армянских пользователей от использования азербайджанского приложения Contact Finder
|Информационное издание News.am подало гражданский иск против спикера Парламента Армении Алена Симоняна по факту клеветы
|Левон Тер-Петросян и Гарегина II поговорили <о развязанном Пашиняном сведении счетов с Самвелом Карапетяном>: Арман Мусинян
|Оппозиция: действующая в Армении власть перешла все границы закона и морали
|Адвокат: правоохранительные органы Армении хотят арестовать лидера протестного движения
|СК: по делу о попытке совершения государственного переворота задержано 14 человек
|Адвокат: это шоу очень быстро закончится
|В Константинопольском Патриархате ААЦ обвинили Пашиняна в попытке расколоть армянское общество
|Как защитить данные банковских карт
|Кремль: Москва находится в контакте с Ереваном по вопросу ареста Самвела Карапетяна
|В Кремле назвали внутренним делом Еревана сообщение о предотвращении госпереворота
|Телефонный разговор с Государственным министром Соединенного Королевства
|В Кремле вновь заявили о готовности содействовать Еревану и Баку в подписании мирного договора
|В ближайшие дни Еврокомиссия направит План действий по либерализации визового режима с Арменией в государства-члены ЕС для согласования - еврочиновник
|Эксперт: не исключаю, что готовится почва для национализации "Газпром Армения" и "ЮКЖД"
|В региональную конкурсную программу <Золотого абрикоса> вошел лишь один фильм армянского режиссера
|Сотрудники СНБ Армении задержали лидера протестного движения "Священная борьба"
|Экономические Перспективы Закавказья: Анализ Текущих Тенденций
|Депутат НС: не исключаю, что архиепископ Баграт Галстанян будет арестован
|Топ-5 способов построить малый бизнес практически без бюджета
|Читать больше
АрмИнфо. Армения не ограничивается намеками, а говорит прямым текстом, что существующий формат отношений с ОДКБ не может так долго продолжаться.
Об этом журналистам в ходе брифинга 26 июня сказал замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян
Он подчеркнул, что, если, в конечном итоге, партнеры по Организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением, о чем говорилось годами ранее после нападения на суверенную территорию Армении, армянская сторона примет окончательное решение.
Относительно же ЕАЭС, он отметил, что Армения продолжает быть членом Евразийского союза, углубляя при этом отношения с ЕС. <В тот момент, когда назреет необходимость принять конкретные решения - они будут приняты>, - заверил замминистра.
Напомним, что в феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения практически заморозила участие в ОДКБ, поскольку Организация не выполнила свои обязательства перед РА, что не могло остаться без последствий. 18 сентября 2024 года на втором Всемирном армянском саммите Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, для ее дальнейшего существования, суверенитета и государственности
|Замглавы МИД Армении о существующем формате членства в ОДКБ: Так долго не может продолжаться
|Баграт Галстанян опроверг слухи о том, что он якобы подтвердил в суде подлинность фигурирующих в сети аудиозаписей
|В МИД опровергли слухи о том, что лидеры Армении и Турции обсуждали вопрос о переселении азербайджанцев в Армению
|В Армении увеличивают квоту на вылов сига в озере Севан
|Плановые отключения электроэнергии 27 июня
|Захарова выразила признательность властями государств, в том числе и Армении за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля
|Генсек МИД Армении встретился с замглавы Мюнхенской конференции по безопасности
|Прокуратура возбудила уголовное дело против главы Ширакской епархии ААЦ
|Посол Армении провел переговоры с членами группы дружбы Франция-Армения
|В НДП призвали международное сообщество дать оценку действиям "коллаборационистского режима" в Армении
|СК: в рамках дела о попытке захвата власти арестованы уже 15 человек
|Турецкие СМИ ошеломлены тратами супруги армянского премьера на курорте в Анталье
|Зампред АНК: Освобождение Армении от "власти" четы Пашиняна стало одной из основных гарантий обеспечения национальной безопасности
|Генсек МИД Армении обсудил с коллегой из Германии вопросы повестки двустороннего сотрудничества
|Армянский кабмин выделил еще 600 миллионов драмов на продолжение программы обеспечения жильем семей с детьми
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Ко дню азербайджанских ВС фонд Гегард опубликовал доклад о зверствах их армии
|Пашинян предложил представить к госнаграде силовиков, задержавших накануне служителей Армянской церкви
|Политолог: в Армении нет спокойной недели уже 7 лет
|С 12 августа по 3 октября 2025 года включительно в Армении будут объявленые сборы резервистов
|Раффи Ованнисян: если осуждение не дойдет до сути, горе нам и нашему золотому наследию
|Пашинян пригрозил Католикосу выдворением из Патриархата, а <агента КГБ> Левона Тер- Петросяна назвал <трусливым человеконенавистником>
|В Армении обсуждены возможности усиления потенциала Антикоррупционного комитета
|Главы МИД Армении и ОАЭ коснулись усилий по обеспечение мира на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
|В правительстве Армении обсуждены подходы относительно реконструкции столичного района Конд
|Верховный духовный совет назвал задержания архиепископа Баграта и сторонников движения "Священная борьба" политизированным
|Лидер протестного движения "Священная борьба" арестован сроком на два месяца
|Бизнесмен Карапетян пообещал положить конец расколу в армянском обществе
|Движение "Священная борьба" назвала имена 12 из 14 задержанных граждан
|Политолог: Армения становится акционерным обществом с турецкими, американскими и азербайджанскими акциями
|Адвокат: лидеру протестного движения грозит от 12 до 15 лет лишения свободы
|Священная борьба: Так называемый <план переворота> оказался годовалым, власти обвиняют оппозицию на основе старого и нереализованного документа
|Оппозиционер: СК утратил всякую самостоятельность
|Оружие - легальное, патроны - стреляные: Депутат о том, что выдает СК в пользу версии о готовящемся теракте
|Пресс-секретарь Пашиняна: человеконенавистническое чудовище, скрывающееся под маской священнослужителя, раскрывает свое истинное лицо
|Адвокат: те факты, которые распространил СК, не соответствуют действительности
|Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Российской Федерации
|Восстановлен ущерб, причиненный государству в размере $1 млн
|Директор компании избежал уголовного преследования выплатив причиненный государству ущерб - Генпрокуратура Армении
|Замглавы МИД Армении провел переговоры с чиновниками из ЕС
|Медиаэксперт предостерег армянских пользователей от использования азербайджанского приложения Contact Finder
|Информационное издание News.am подало гражданский иск против спикера Парламента Армении Алена Симоняна по факту клеветы
|Левон Тер-Петросян и Гарегина II поговорили <о развязанном Пашиняном сведении счетов с Самвелом Карапетяном>: Арман Мусинян
|Оппозиция: действующая в Армении власть перешла все границы закона и морали
|Адвокат: правоохранительные органы Армении хотят арестовать лидера протестного движения
|СК: по делу о попытке совершения государственного переворота задержано 14 человек
|Адвокат: это шоу очень быстро закончится
|В Константинопольском Патриархате ААЦ обвинили Пашиняна в попытке расколоть армянское общество
|Как защитить данные банковских карт
|Кремль: Москва находится в контакте с Ереваном по вопросу ареста Самвела Карапетяна
|В Кремле назвали внутренним делом Еревана сообщение о предотвращении госпереворота
|Телефонный разговор с Государственным министром Соединенного Королевства
|В Кремле вновь заявили о готовности содействовать Еревану и Баку в подписании мирного договора
|В ближайшие дни Еврокомиссия направит План действий по либерализации визового режима с Арменией в государства-члены ЕС для согласования - еврочиновник
|Эксперт: не исключаю, что готовится почва для национализации "Газпром Армения" и "ЮКЖД"
|В региональную конкурсную программу <Золотого абрикоса> вошел лишь один фильм армянского режиссера
|Сотрудники СНБ Армении задержали лидера протестного движения "Священная борьба"
|Экономические Перспективы Закавказья: Анализ Текущих Тенденций
|Депутат НС: не исключаю, что архиепископ Баграт Галстанян будет арестован
|Топ-5 способов построить малый бизнес практически без бюджета
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе