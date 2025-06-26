Четверг, 26 Июня 2025 19:24

АрмИнфо. Лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян выступил с обращением к народу. Его передала команда адвокатов.

<Власть зла, основанная на лжи и фальши, не может действовать иначе, как преследовать и заставлять молчать всех тех, кто борется за путь правды и справедливости, для кого дорога Родина, собственное государство и честь. Нет ничего слаще, чем быть преследуемым за Родину и честь. Для нас честь идти по этому пути. Независимо от того, какое решение вынесет суд, мое, наше решение одно: освобождение нашей раненой матери - Матери Армении, восстановление нашей чести и радости.

Не печальтесь, не унывайте, не сомневайтесь и не смущайтесь. Зло, доживающее свои последние дни, откатится, и мы создадим новый рассвет нашей жизни.

Да, Духовная Армения должна победить эту <новую> Армению,

Триколор над черно-белым,

Храм над улицей.

Потому что наши мечты и стремления больше, чем ограниченное количество дней в нашей жизни.

Я проживаю самые счастливые дни в своей жизни, потому что именно нам с вами была дана миссия построить наш Дом, воплотить в жизнь Видение нашей Земли Обетованной.

Наша победа не имеет альтернативы:

P.S. Адвокат Сергей Арутюнян также сообщил, что депутаты ГД (правящей фракции <Гражданский договор> - ред.) распространяют ложные слухи, якобы в ходе судебного заседания я подтвердил подлинность записей, распространяемых силой зла. Сила лжи и фальши не может ничего сделать, кроме как распространять ложь и фальшь. Но, как я уже сказал, конец лжи близок. Все будет хорошо>, - говорится в обращении архиепископа Баграта Галстаняна.

25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. В планировании по утверждению СК участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. 9 человека, среди которых и архиепископ арестованы сроком на два месяца. Заметим, что задержания начались через сутки после того, как армянский премьер заявил о том, что якобы в стране готовился госпереворот. Как заявили оппозиционные депутаты парламентской фракции <Айастан>, оружие, представленное Следкомом в пользу версии о готовящемся теракте, было легальное, а патроны - стреляные. Помимо этого, опубликованное фото документов (списки завербованных людей, план действий), как в последствии оказалось, относились к 2024 году.