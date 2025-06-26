Четверг, 26 Июня 2025 19:23

АрмИнфо. Правительство Армении 26 июня установило объемы и сроки промышленного вылова рыбы и раков в озере Севан в 2025 году, условия и требования к организации промышленного вылова.

Как отмечается в пояснении к документу, согласно исследованиям, проведенным Научным центром зоологии и гидроэкологии, в озере Севан в ноябре 2024 года общий запас сига оценивался в 1293,7 тонны, а промысловый запас составил 944,4 тонны.

Учитывая, что промышленный запас сига по сравнению с 2023 годом увеличился примерно на 430 тонн (513 тонн), научный центр предложил установить промышленный вылов сига в 2025 году в размере 314 тонн, что составляет 30% от общего промыслового запаса, но с учетом тенденции снижения общего запаса сига период промышленного вылова установлен до 1 июня. За указанный период фактически выловлено 309,6 тонны рыбы.

Для оценки эффективности нерестового процесса и скорости восполнения общих запасов рыб в озере весной 2025 года с 17 по 21 марта было проведено дополнительное обследование. Согласно полученным данным, общий запас сига в озере составил 2814,4 тонны, а промысловый запас -

613,4 тонны, что позволяет говорить о том, что хотя ситуация с популяцией пока остается нестабильной, в то же время наблюдается тенденция к ее восстановлению.

Исходя из этого, научным центром предложено увеличить промышленный вылов в 2025 году еще на 189 тонн (около 30%). Срок реализации вылова установлен до 20 ноября - начала преднерестовой фазы рыб. Для оценки состояния пополнения рыбных запасов, в том числе промысловых, в озере Севан, согласно программе, Научный центр проведет обследование в 2025 году. В июле также будут проведены обследования рыбных запасов, полученные в результате которых данные послужат основой для обсуждения вопроса установления квот на осенний охотничий сезон.