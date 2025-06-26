Четверг, 26 Июня 2025 18:03

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилой дом 1 на улице Бюзанда, частные дома 1-32, 52-80 на улице Фирдуса, частные дома 15, 30, 34 на улице Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), музыкальная школа им. Спендиаряна, трогово-промышленная палата, ООО “Ламакс Груп”, жилые дома 6, 6/2 на пр. Маштоца, жилые дома 1, 8 на улице Закяна, жилые дома 32, 49 на улице Анрапетутяна, частные дома 5-10 на переулке Ханджяна, жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 9, 11, 17 на улице Ер. Кочара, жилые дома 2, 4 на улице Каджазнуни, частные дома 12-60 на улице Кори, частные дома 10-67 на улице Ареставорнери;

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 17, 18 на улице Юсисаин Чарагайт, жилые дома 3-6 на 51-ой улице Арабкира, жилые дома 9-28А на улице Сундукяна, жилые дома 5, 7-7/3 на улице Гр. Кочара, жилые дома 26А, 29, 29А, 30/3, 34 и частный дом 28 на улице Гюльбенкяна; частные дома 6-22 на улице Гр. Арцруни;

административный округ Эребуни Еревана:

10 ։ 00-16 ։ 00 частные дома на 1-ой улице Джрашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 1-ая улица Джрашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-16:00 село Норапат;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 квартал “Мухни” в городе Аштарак; села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Джрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично села Айанист, Сипаник, Норамарг, Сис, Саят-Нова, Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-12:00 частично село Ерасх;

10:00-16:00 частично улицы Маркса, С. Акобяна, Андраника, Араза, Нарекаци, Араратян, Гая, Голецян, Лусинян, Ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакян, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

11։00-15։00 села Ехегнаван, Лусарат, Нояк; частично село Покр Веди; воинская часть села Арарат; компания “Эл Ти Би”, монастырь ‘Хор Вирап” ААЦ, абоненты (не являющиеся жильцами) “А. Казарян”, “Душунц”, станция компании “Вива Армения”;

15:00-16:00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30 - 12։30 частично село Арени; села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы Арав-Аревмтян, Мурацан, Таманцинери, Геворгян, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсенян, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошян, Аракелян, частично шоссе Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10:00-13:00 община Каренис, христианская церковь Евангельского вероисповедания, ООО “Артсон Груп”, станция компании “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։30 частично улицы 25, 22, 27, 36, 33, 26, 23, 13, 20, 21, 24, 12, 14, 37, 35, 34, 39 в селе Зовуни;

11:00-15:00 4-ый микрорайон и частично село Дзорахбюр в городе Абовян;

11:00-17:00 село Меградзор полностью; компания “Вива Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общинный мунуципалитет Цахкадзора, “Армпочта”, компания “Арарат банк”, улицы Чаренца, Кечарис, Орбели Ехбайрнери, Магистроси, гостиница “Россия”, дом писателей, гостиничный комплекс “Кечарис” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично частные дома Джрвежа; частично село Джрвеж; ресторанные комплексы на улице Тевосян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 частично село Шохакат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Драхтик и Ахберк; прибрежные территории, расположенные от Драхтика до Шоржы;

11:00-13:00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-1400 абоненты-жильцы жилых домов в начале улицы Азатутян, школа N5, абоненты-жильцы территории под названием “Кагари пахестнер”, компания “Юнибанк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы территории под названием “Домикнер”, “Вспомогательная школа” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); сельскохозяйственный колледж, абоненты-жильцы территории под названием “Совхози мутк” в городе Гавар;

11:00-16:30 насленные пункты Еранос, Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); населенный пункт Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть Карчахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компании “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-13:00 село Ачаджур и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Бовадзор, Урут, Свердлов;

11:00-15:00 кварталы “Нор Хачакап”, ‘Гурсал” в городе Спитак.

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Гусанагюх с прилегающими потребителями в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.