Четверг, 26 Июня 2025 17:55

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила признательность властями государств, в том числе и Армении за содействие эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщила Захарова в ходе брифинга 26 июня, в целом порядка 1000 граждан РФ были эвакуированы из опасных регионов Ирана через сухопутные границы Ирана с Арменией, Азербайджаном и Туркменистаном.

Отметим, что ранее Посольство России в Ереване представило руководство для россиян по части выезда из Ирана через территорию Армении.