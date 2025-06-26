Четверг, 26 Июня 2025 17:51

АрмИнфо. Генеральный секретарь МИД Армении Давит Карапетян встретился с заместителем главы Мюнхенской конференции по безопасности Рудольфом Райнером.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны подчеркнули важность последовательного сотрудничества в рамках ежегодной международной конференции "Ереванский диалог" и Мюнхенской конференции по безопасности, в также отметили роль подобных площадок в выстраивании конструктивного диалога и в построении доверия.

В ходе встречи собеседники затронули актуальные вопросы региональной и международной безопасности.