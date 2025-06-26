Четверг, 26 Июня 2025 16:20

АрмИнфо. Следственный комитет РА сообщает об арестах 15 человек, обвиняемых в терроризме и попытке захвата власти.

Как сообщает пресс-служба СК, в результате дополнительных обысков обнаружено большое количество легковоспламеняющихся предметов,

предназначенных для повреждения электро- и интернет-кабелей на улицах. Все ходатайства, представленные в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворены.

25 июня СК сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов протестного движения "Священная борьба". В домах Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.