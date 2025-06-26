Четверг, 26 Июня 2025 15:12

АрмИнфо. В турецкой прессе появилось множество публикаций об отдыхе супруги армянского премьера Никола Пашиняна - Анны Акопян в Антальи. Об этом пишет газета "Грапарак", приводя выдержки из турецкой прессы по этому поводу.

Так, в сообщении Tele1 отмечается, что супруга Никола Пашиняна Анна Акопян на прошлой неделе отдыхала в одном из известных отелей Антальи. "Сумма отпуска первой леди вызвала переполох в ее стране. Расходы на отдых Анны Акопян в Анталье составили 100 тысяч евро (примерно 5 миллионов лир). Цена номера класса люкс в отеле, где Акопян остановилась во время своего отпуска с 19 по 22 июня, составляет 6 тысяч евро за ночь. Ее муж Никол Пашинян 20 июня посетил Турцию и встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом".

Меж тем в OdaTV удивляются тому, что стоимость отпуска Анны Акопян, который длился всего три дня, с 19 по 22 июня, составила такую астрономическую цифру. "Стало известно, что первая леди изначально поселилась в роскошном президентском King Suite, цена которого начинается от 6 тысяч евро за ночь. Помимо проживания в вышеупомянутом роскошном номере, выяснилось, что г-жа Акопян в основном потратила деньги на предметы роскоши, такие как ванна с шампанским, личный тренер по йоге, личная горничная, аренда яхты и мини-бар. С населением около 3 миллионов человек Армения занимает 117-е место в мире по ВВП и 85-е место в Индексе по уровню человеческого развития", - отмечает телеканал.

В других турецких публикациях, ссылки на которые разместила армянская газета, также отмечается, что Акопян остановилась в отеле Titanic Mardan Palace Hotel.

Газета также отмечает, что роскошный курортный комплекс Mardan Palace площадью 180 000 квадратных метров был построен Тельманом Исмаиловым, известным российским предпринимателем азербайджанского происхождения, и открылся в 2009 году. На церемонии открытия присутствовали многие американские знаменитости, такие как Ричард Гир, Пэрис Хилтон, Моника Беллуччи, Шэрон Стоун и Мэрайя Кэри, а объект с течением времени завоевал множество туристических наград, таких как "Самый роскошный отель Европы", "Лучший спа-центр Европы" и "Самый большой бассейн в Средиземноморье". Многие источники по-прежнему описывают Mardan Palace как "самый дорогой и роскошный отель в Европе и Средиземноморье".