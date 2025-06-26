Четверг, 26 Июня 2025 14:56

АрмИнфо. У руля Армении находится невежественная и ненасытная, высокомерная и алчная пара, лишенная всякого понятия о порядочности и совершенно помешанная на перспективе потери власти, считает зампред партии "Армянский национальный конгресс" (АНК) первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Левон Зурабян.

По его слова, эта пара не остановится ни перед чем, чтобы развеять свои страхи и продолжить наслаждаться властью. Зурабян уверен, что для это они не преминут принести в жертву ни Арцах, ни Сюник, ни тысячи жизней, будут готовы грубейшим образом нарушить Конституцию, законы, права человека, уничтожить законность или осквернить любую ценность, лежащую в основе формирования армянской национальной идентичности.

"Никто не нанес большего удара по безопасности, системе моральных ценностей и сопротивлению нашего народа, чем эта пара злоязычных мудрецов. Они прекрасно понимают, что, натравливая друг на друга разные слои народа риторикой борьбы за "чистоту Армянской Апостольской Церкви" и "освобождение от ига Российской империи", они ломают хребет национальной мощи, сеют раздор и ненависть, ослабляют единство армянской нации в тот самый момент, когда беспрецедентные международные бури и конфликты угрожают ни много ни мало существованию армянской государственности", - отметил Зурабян.

При этом политик выразил убеждение, что освобождение Армении от "власти" этой отвратительной парочки стало одной из основных гарантий обеспечения национальной безопасности.

Ранее, премьер Армении Никол Пашинян опубликовал пост про первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, где использовал уничижительные высказывания в адрес экс-главы страны.