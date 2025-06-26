Четверг, 26 Июня 2025 14:17

АрмИнфо. Правительство Армении дополнило бюджет программы государственной поддержки жилищного обеспечения семей с детьми на 2024- 2026 годы на 300 млн драмов для осуществления выплат во втором квартале 2025 года. Решение принято 26 июня на заседании кабмина.

По словам замминистра труда и социальных вопросов Армении Давида Хачатряна, утвержденный бюджет программ на 2025 год составляет 1,8 млрд драмов, который распределяется пропорционально по кварталам (по 450 млн драмов на каждый квартал). По состоянию на 02.05.2025 года поддержку уже получили 1136 бенефициаров, которым выплачено около 893 млн 171 тыс. драмов, из которых 190 - по региональной программе поддержки ипотеки (201 316 677 драмов), 254 - по программе страхования первоначального взноса (94 807,55 драмов), 692 - по программе поддержки погашения ипотеки (682 373 125 драмов).

Эти показатели обусловлены беспрецедентным ростом числа заявок, заметил замминистра. В связи с чем остаток финансовых средств, предусмотренных на 1-е полугодие государственного бюджета 2025 года составляет около 6,8 млн драмов, а для осуществления выплат во 2-м квартале 2025 года потребуются дополнительные финансовые средства.

Отметим, что программа господдержки обеспечения жильем семей с детьми в 2024-2026-м включает в себя два компонента. Единовременная финансовая помощь предоставляется: для приобретения квартиры или строительства индивидуального жилого дома в регионах по ипотечному кредиту; если в семье, выплачивающей ипотечный кредит, родится ребенок.

Первым компонентом программы могут воспользоваться семьи, в которых растут не менее двух несовершеннолетних детей. При этом бенефициары должны показать документы о том, что им предоставлен ипотечный кредит после 1 января 2024 года. Обязательным условием является отсутствие у семьи другого жилья. Кроме того, стоимость квартиры или дома не должна превышать 35 миллионов драмов.

В случае, если в семье растут двое детей, государство предоставит сумму до одного миллиона драмов, в случае троих детей - до 1,5 миллиона драмов, а в случае четырех и более детей - до двух миллионов драмов.

В качестве обязательного условия включения в программу является то, что приобретаемое или построенное жилье должно быть единственным в собственности бенефициара и его супруги.

Для того, чтобы воспользоваться вторым компонентом программы, семья должна представить документы о выплатах своего ипотечного кредита в течение не менее 12 месяцев. При этом просрочки выплат не должны превышать 30 дней. Стоимость дома не должна превышать 35 миллионов драмов. И бенефициары опять же не должны иметь другого жилья. Обращаться для получения помощи необходимо до того, как ребенку исполнится один год.

В случае рождения первого или второго ребенка из основной суммы ипотечного кредита будут погашены до 500 000 драмов, в случае третьего и последующих детей - до двух миллионов драмов.

В тех случаях, когда гражданин приобретает квартиру или строит индивидуальный жилой дом в приграничном населенном пункте или в сельском поселении, где строятся школы или детские сады, размер поддержки увеличится на 50%.