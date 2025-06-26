Четверг, 26 Июня 2025 14:13

АрмИнфо. IDBank с гордостью сообщает, что Иннеса Амирбекян, руководитель отдела финансовых институтов IDBank и член исполнительного совета ICC Armenia, была назначена в редакционный совет Trade Finance Global (TFG) — ведущего мирового издания по торговому финансированию.

Trade Finance Global, насчитывающий более 160․000 читателей и 7,1 миллиона органических просмотров в месяц, является важной платформой для интеллектуального лидерства в сфере торгового финансирования, корреспондентского банкинга, международных платежей и финансовых рынков. Недавно назначенные члены совета представляют широкий спектр отраслей, регионов и точек зрения, способствуя более комплексному и инклюзивному освещению глобальных финансовых тем.

Миссия редакционного совета — обеспечивать высокий уровень качества и актуальности публикуемых материалов, опираясь на экспертные знания и постоянный мониторинг отраслевых тенденций. В состав совета входят ведущие международные специалисты, которые играют ключевую роль в формировании профессионального дискурса в экосистеме торговли и финансов.

Комментируя свое назначение, Иннеса Амирбекян отметила: «Для меня большая честь присоединиться к редакционному совету Trade Finance Global — авторитетной международной платформе, посвящённой вопросам развития торгового финансирования, корреспондентского банкинга, международных платежей и финансовых рынков. Я рассматриваю это приглашение как важное признание как моего профессионального пути, так и растущего международного авторитета IDBank. С нетерпением жду возможности делиться идеями, представляющими развивающиеся рынки, и вносить вклад в реализацию миссии TFG — продвижение лучших отраслевых практик, укрепление партнёрства и объединение международного торгового и банковского сообщества».

«В Trade Finance Global мы стремимся соответствовать нашему названию, обеспечивая по-настоящему глобальное освещение сектора торгового финансирования. В рамках этой миссии мы рады наладить более тесное сотрудничество с Иннесой Амирбекян. Её глубокая профессиональная экспертиза и выдающееся понимание региональной специфики будут способствовать формированию нашей редакционной стратегии и укреплению роли Армении в международной торговой экосистеме, где она занимает всё более значимое место», — отметила Махика Рави Шанкар, заместитель главного редактора Trade Finance Global (TFG).

IDBank рассматривает это приглашение как значимое выражение доверия — как к профессиональным достижениям Иннесы Амирбекян, так и к растущей роли и репутации Банка в международном финансовом сообществе. Это назначение отражает приверженность IDBank продвижению лучших мировых практик и укреплению присутствия Армении на глобальной финансовой арене.