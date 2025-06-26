Четверг, 26 Июня 2025 13:47

АрмИнфо. Сегодня с утра премьер Никол Пашинян уже успел сделать три поста на своей странице в Фейсбуке, в которых назвал <государстворазрушающей бедой> первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и Католикоса Всех армян Гарегина 2-го.

<Я только что видел, что вчера государстворазрушающая беда, ЛТП (Левон Тер-Петросян ред.) встретился с церковьразрушающей бедой, Ктричем (мирское имя Католикоса -ред.). Давайте посмотрим, о чем они лепетали>, - говорится в его первой записи.

<Какое право имеет группа, нарушившая обет безбрачия и предавшая Иисуса Христа, говорить о справедливости и надежности?

Эта группа не имеет права говорить от имени Первопрестольной. Ктрич, осквернивший Первопрестольную, должен покинуть Патриархию.

Если он не уйдет добровольно, верная паства Армянской Апостольской Святой Церкви удалит его по-христиански. Да будет возвышена Патриархия!>, - отметил он во второй записи.

Свою третью запись он полностью посвятил <портрету Левона Тер-Петросяна>.

<Будучи человеком, сотрудничавшим с КГБ СССР (в то время в прессе были публикации, подтверждающие это), в начале 90-х годов под влиянием КГБ он сознательно повел неизбежный процесс независимости Армении по пути ее стратегической невозможности.

С первых лет независимости Армении страна была преобразована в марионеточное государство.

В сфере внутреннего управления, постоянно находясь в тени двух харизматичных представителей правительства, министра обороны Вазгена Саргсяна и министра внутренних дел Вано Сирадегяна (основное восприятие общественности было в том, что Левон работает на Вано и Вазгена на посту президента), он принял стратегию стравливания Вано Сирадегяна и Вазгена Саргсяна друг с другом и провоцирования их столкновений, как реализацию формулы <разделяй и властвуй>.

Основной целью такого подхода была нейтрализация Вано Сирадегяна и Вазгена Саргсяна, сторонников суверенитета и независимости, как потенциальных наследников власти и недопущение их союза. С этой целью он внедрил во внутриполитическую жизнь Республики Армения последователей марионеточной линии Р. Кочаряна и С. Саргсяна.

В сложный период геополитических развитий, руководствуясь в основном личным страхом и безответственностью, он ушел с поста президента, предварительно гарантировав, что после него в стране будет сформировано нелегитимное правительство, как гарантия продолжения стратегии марионеточного государства.

С 2007 года он возобновил политическую деятельность, как впоследствии выяснилось, являясь лояльной оппозицией С. Саргсяну и Р. Кочаряну. Основной целью возобновления политической деятельности было не допустить отклонения Армении от линии марионеточного государства. Главной ее гарантией было то, что лидеры как оппозиции, так и правительства являются верными последователями этой линии.

Во время событий 1 марта 2008 года он не осмелился выйти из дома. Он не пустил в ворота своего частного дома Ктрича Нерсисяна, который навестил его в тот день. Он спокойно спал в ночь на 2 марта, считая продолжение марионеточной стратегии Армении гарантированным.

Основные характеристики - Трусливый, безвольный, безответственный, имеет марионеточные наклонности. Ленивый, клеветник, сплетник, самовлюбленный, высокомерный. Использует свой контакт с любым человеком против этого человека. Ненавидит людей. С отвращением относится ко всем окружающим, у кого есть хоть какой-то намек на харизму. Чувствует себя счастливым в окружении безликих, бесхребетных, ленивых, полуграмотных и, по словам Вано Сирадегяна, <много читающих, мало понимающих> людей>, - резюмировал Пашинян.