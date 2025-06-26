Четверг, 26 Июня 2025 11:00

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили вопросы региональной стабильности и безопасности, обменялись мнениями об усилиях, направленных на обеспечение мира на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

В ходе беседы также были затронуты видение развития дружественных отношений между двумя странами и вопросы сотрудничества в международных организациях.