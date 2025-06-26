Четверг, 26 Июня 2025 10:55

АрмИнфо. Верховный духовный совет выступил с заявлением в связи с задержание архиепископа Баграта Галстаняна и сторонников движения "Священная борьба", назвав данный процесс политизированным.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина, 25 июня в Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго состоялось заседание Верховного духовного совета.

По итогам было распространенно заявление, в котором, в частности, говорится: "Первопрестольный Святой Эчмиадзин выражает глубокую обеспокоенность в связи с действиями, предпринятыми сегодня правоохранительными органами в отношении архиепископа Баграта Галстаняна и его единомышленников, а также с выдвинутыми против них серьёзными обвинениями.

Недоверие к правовому процессу вызывает тот факт, что с самого начала премьер- министр Армении и различные представители правящей партии, руководствуясь очевидными политическими мотивами, пытались направлять действия правоохранительных органов посредством различных публикаций.

Также вызывает осуждение попытка искусственно связать данный процесс с Церковью и использовать имя Первопрестольного Святого Эчмиадзина, что полностью вписывается в контекст антиклерикальной кампании, инициированной властями.

Мать-Церковь будет всеми законными средствами добиваться справедливого хода дела и призывает соответствующие органы не поддаваться политическим манипуляциям, а руководствоваться Конституцией и законами Республики Армения, уважая принцип презумпции невиновности".

25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения якобы планировали теракты в Армении. В планировании по утверждению СК участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. 9 человека, среди которых и архиепископ арестованы сроком на два месяца. Заметим, что задержания начались через сутки после того, как армянский премьер заявил о том, что якобы в стране готовился госпереворот.