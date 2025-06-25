Среда, 25 Июня 2025 18:29

АрмИнфо. В продемонстрированных следователями видеоматериалах ничего сенсационного нет. Подобной точки зрения придерживается депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА Гегам Манукян.

По его словам, которые он высказал 25 ноября в беседе с журналистами, винтовки, которые приобщены к уголовному делу о попытке государственного переворота, на самом деле являются законными, на них имеются соответствующие документы.

Манукян обратил внимание на поведение следователей Следственного комитета. Он отметил, что они утратили свою честь, превратившись в

службу, которая выполняет указания властей. Как заметил оппозиционер, СК утратил всякую самостоятельность. В частности, в ведомстве возбудили уголовные дела сразу после поста премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Депутат призвал следователей задуматься над вопросом о том, где сейчас бывший глава СК Аргишти Кярамян и экс-глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян.

Напомним, что сегодня СК выступил с заявлением о раскрытии попытки государственного переворота со стороны представителей протестного движения "Священная борьба". На основании ходатайства следователя надзорным прокурором вынесены постановления о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 16 лиц. В настоящее время задержано 14 граждан.