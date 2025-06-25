Среда, 25 Июня 2025 18:20

АрмИнфо.Опубликованное Следкомом в подтверждении версии о планах захвата власти оружие - легальное. Об этом написала в соцсети депутат оппозиционной фракции <Армения> Национального собрания, член АРФ Дашнакцутюн Кристине Варданян в соцсети.

<Для подтверждения сценария о подготовки <теракта> публикуют кадры с оружием. Ну что нужно, чтобы напугать наш несчастный народ, который боится войны? Кадры с оружием, много оружия.

Но они так небрежно работают, что на фото запечатлели и лицензии на оружие. То есть пришли в дом человека, занимающегося охотой, сфотографировали его легальное оружие, а теперь хотят доказать, что этот человек собирался совершить теракт с охотничьим ружьем.

И чтобы картина была полной, а впечатление глубоким, на кадрах размещают и изображения патронов. И что? Увеличиваешь фото и видишь, что патроны - стреляные.

То есть людей обвиняют в подготовке теракта с охотничьим оружием и стреляными патронами>, - написала она.

Ранее Следственный комитет опубликовал заявление о якобы попытке узурпации власти со стороны лидера движения <Священная борьба> Баграта Галстаняна и создании им мобильных групп с целью совершить теракты и захватить власть неконституционным путем. <Правоохранительные органы предотвратили <криминально-олигархически-клерикальный> крупный и гнусный план дестабилизации ситуации в Республике Армения и захвата власти>, - написал на своей странице в Facebook Никол Пашинян.

Позже СК сообщил, что в ходе обысков в квартирах и домах лидеров и участников преступной группы обнаружено большое количество предметов и вещей, предназначенных для совершения преступления. Были обнаружены предметы и документы, имеющие отношение к указанным преступлениям, а также другие неоспоримые фактические данные, имеющие доказательное значение, в том числе, огнестрельное оружие, боеприпасы, планы действий, списки завербованных лиц, металлические предметы, петарды, дымовые шашки, военная техника, средства радиосвязи, беспилотники. Обнаружены также список лиц, которых планировалось назначить на соответствующие должности в органах исполнительной власти после насильственного захвата власти, и документы о последовательности и хронологии противоправных действий, которые должна была осуществить преступная группа.