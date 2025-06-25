Среда, 25 Июня 2025 18:10

АрмИнфо. Человеконенавистническое чудовище, скрывающееся под маской священнослужителя, раскрывает свое истинное лицо. Со столь пафосной оценкой выступила пресс-секретарь премьера Никола Пашиняна - Назели Багдасарян.

<Эта не просто история о кампании против власти, смене власти или захвате власти. Эта антигосударственная группа не просто выступает против власти, она ненавидит Армению, народ Армении, наши национальные ценности и святыни.

Человеконенавистническое чудовище, скрывающееся под маской священнослужителя, раскрывает свое истинное лицо>, - написала Назели Багдасарян, приложив одну из записей, обнародованных Следственным комитетом.

Отметим, с утра в проходят обыски и задержания сторонников движения <Священная борьба> и членов партии <Дашнакцутюн>. Сообщается об обысках в домах порядка 20 оппозиционеров. На этом фоне Следственный комитет опубликовал заявление о том о якобы попытке узурпации власти со стороны лидера движения <Священная борьба> Баграта Галстаняна и создании им мобильных групп с целью совершить теракты и захватить власть неконституционным путем. <Правоохранительные органы предотвратили <криминально- олигархически-клерикальный> крупный и гнусный план дестабилизации ситуации в Республике Армения и захвата власти>, - в связи с этим написал на своей странице в Facebook Никол Пашинян.