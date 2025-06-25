Среда, 25 Июня 2025 18:07

АрмИнфо. Те факты, которые распространил Следственный комитет Армении по делу о терроризме и попытке государственного переворота, не соответствуют действительности. Об этом 25 июня журналистам заявил Сергей Арутюнян- адвокат лидера протестного движения "Священная борьба" Баграта Галстаняна.

По его словам, представленная общественности запись о якобы подготовки государственного переворота, ее содержание абсолютно не соответствует реальности. "Даже не специалисту, который прослушал эту запись понятно, что она смонтирована. Об этом собственно говорят частые прерывания. Исходя из того, что сообщения правоохранительных органов поступают параллельно с обвинениями со стороны власти, можно не сомневаться, что эти действия носят скоординированный характер", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что сегодня с раннего утра сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения

"Священной борьбы". Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения планировали теракты в Армении. В планировании участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. Следственный комитет также опубликовал ряд записей. По положению на текущий момент задержано 14 человек.