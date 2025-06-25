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АрмИнфо. Те факты, которые распространил Следственный комитет Армении по делу о терроризме и попытке государственного переворота, не соответствуют действительности. Об этом 25 июня журналистам заявил Сергей Арутюнян- адвокат лидера протестного движения "Священная борьба" Баграта Галстаняна.
По его словам, представленная общественности запись о якобы подготовки государственного переворота, ее содержание абсолютно не соответствует реальности. "Даже не специалисту, который прослушал эту запись понятно, что она смонтирована. Об этом собственно говорят частые прерывания. Исходя из того, что сообщения правоохранительных органов поступают параллельно с обвинениями со стороны власти, можно не сомневаться, что эти действия носят скоординированный характер", - сказал адвокат.
Ранее сообщалось, что сегодня с раннего утра сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения
"Священной борьбы". Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения планировали теракты в Армении. В планировании участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. Следственный комитет также опубликовал ряд записей. По положению на текущий момент задержано 14 человек.
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|Посольство ФРГ в Ереване оказывает поддержку гражданам Германии, въезжающим в Армению из Ирана
|Член правления Армянского фонда Франции выразил поддержку идеологии реальной Армении, продвигаемой Пашиняном
|В Мэрии представили программу действий на 2025-2028гг в рамках Платформы глобального партнерства
|Плановые отключения электроэнергии 25 июня
|Участники летней сессии ПАСЕ смогут ознакомиться с армянскими национальными костюмами
|Адвокат: прокуратура была вынуждена признать, что в отношении Левона Кочаряна было применено насилие со стороны полиции
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|Марукян Пашиняну: Захватить ЭСА невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство Армении
|Мэрия признала неэффективность своих реформ в транспортной сфере - ожидается пересмотр мер по организации движения
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|Вице-премьер РА: близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕС
|Пашинян: план национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов
|После скандальной отставки главы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении на его место назначен замглавы ведомства
|Антикоррупционный комитет Армении: Сотрудники полиции стали пособниками преступления, совершив должностной подлог
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