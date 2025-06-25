Среда, 25 Июня 2025 17:52

АрмИнфо.Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Приветствуя руководителя МИД РФ на гостеприимной туркменской земле, Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что его визит в нашу страну и намеченные переговоры послужат дальнейшему развитию и укреплению туркмено-российских отношений. Передав тёплые приветствия и наилучшие пожелания Президенту Владимиру Путину, глава государства отметил, что Российская Федерация является стратегическим партнёром Туркменистана. Двустороннее сотрудничество носит долгосрочный характер и строится на принципах равноправия, доверия и взаимного уважения.

В ходе состоявшегося в продолжение встречи заинтересованного обмена мнениями о нынешнем состоянии и перспективах партнёрства подчёркивалось, что межгосударственные отношения опираются на богатый исторический опыт взаимодействия, прочные узы дружбы и добрососедства. Динамично развивается политический диалог, включая многоплановые контакты по линии министерств и ведомств двух стран. Осуществляется межпарламентское сотрудничество, активно проводятся консультации между внешнеполитическими ведомствами.