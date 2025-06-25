Среда, 25 Июня 2025 17:41

АрмИнфо. В результате применения прокурорского акта был восстановлен ущерб, причиненный государству в размере 400 млн драм, что эквивалентно $1 млн. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Согласно источнику, в одном из уголовных производств, находящихся под контролем Генеральной прокуратуры, было выявлено, что М.Г., являясь учредителем и директором ООО, занимающегося импортом и реализацией товаров, производством продукции, оптовой и розничной реализацией продуктов питания, включил искаженные данные в расчеты, представленные в налоговый орган, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере - 400 млн драм.

В частности, М.Г., нарушив требования законодательства, в 2013-2016 г.г., не выставляя счетов-фактур по совершенным сделкам, за счет другой организации перечислил в общей сложности 2 млрд. драм, в результате чего с целью уклонения от уплаты налога на прибыль в общей сумме 400 млн. драмов, занизил налогооблагаемую прибыль и включил искаженные данные в годовые расчеты, представленные в налоговый орган за 2013, 2014, 2015 и 2016 годы.

Принимая во внимание, что в уголовном производстве имелись достаточные факты, свидетельствующие о совершении преступления, 23 июня 2024 года надзорный прокурор возбудил в отношении М.Г. публичное уголовное преследование за злостное уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. На стадии предварительного следствия

М.Г. полностью возместил причиненный государству ущерб в размере 400 млн. драм. 23 июня 2025 г. прокурором по собственной инициативе вынесено постановление об отказе в возбуждении публичного уголовного преследования в отношении М.Г. и прекращения преследования.