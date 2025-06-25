Среда, 25 Июня 2025 17:39

АрмИнфо. Восстановлен ущерб, причиненный государству в размере 100 000 000 драмов, что эквивалентно 260 000 долларов США, сообщает пресс- служба генпрокуратуры.

Установлено, что директор компании, занимающейся импортом и экспортом автомобилей и автозапчастей, используя ту же компанию, осуществлял противоправную деятельность, причинив государству особо крупный ущерб.

В ходе предварительного расследования директор компании восстановил 31 миллион 798 тысяч драмов причиненного государству ущерба, после чего орган, ведущий производство, подал ходатайство надзирающему прокурору об отказе в возбуждении публичного уголовного преследования в отношении указанного лица по основаниям возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением/

Учитывая, что в уголовном производстве имелись достаточные факты о причинении ущерба государству директором вышеуказанной компании в размере около 100 миллионов драмов, вышеуказанное ходатайство было отклонено постановлением надзирающего прокурора.

В результате предварительного расследования также в полном объеме взыскан причиненный государству ущерб в размере 100 миллионов драмов.

25 июня 2025 года прокурор вынес постановление в отношении директора предприятия об отказе в возбуждении уголовного дела по мотивам возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.