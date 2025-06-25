Среда, 25 Июня 2025 17:30

АрмИнфо. Пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана разослала комментарий по ситуации в Армении, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, "события в Армении - это внутреннее дело страны".

"С Арменией Казахстан развивает полномасштабное сотрудничество в духе дружбы и стратегического партнерства. Ценим сложившуюся между нашими странами атмосферу взаимного доверия. Желаем армянскому народу спокойствия и благополучия", - заявил он.

Ранее сообщалось, что сегодня с раннего утра сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения планировали теракты в Армении. В планировании участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. Следственный комитет также опубликовал ряд записей. По положению на текущий момент задержано 14 человек.