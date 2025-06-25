Среда, 25 Июня 2025 17:27

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян принял делегацию во главе с руководителем отдела международных отношений Генерального директората по миграции и внутренним делам Европейской комиссии Павлом Бусякевичем, которая прибыла в Армению в рамках диалога по либерализации визового режима РА-ЕС.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с разработкой плана действий по либерализации визового режима, а также сферу сотрудничества с ЕС в сфере виз.

Партнеры из ЕС проинформировали о состоявшихся в рамках визита обсуждениях с соответствующими ведомствами Армении по реформам, реализуемым армянским правительством в сферах безопасности данных и документов, прав человека, предотвращения и борьбы с организованной преступностью, коррупцией и финансовыми преступлениями.