Среда, 25 Июня 2025 16:57

АрмИнфо. Первый Президент Республики Армения Левон Тер-Петросян принял в своей частной резиденции Католикоса Всех Армян Гарегина II. Об этом сообщил в соцсети пресс-секретарь первого президента Арман Мусинян.

<В ходе беседы, которая длилась около часа, помимо оценки нынешней ситуации в Армении, речь также шла о развязанном Пашиняном сведении счетов с Самвелом Карапетяном, поводом для которой послужило следующее заявление последнего в контексте объявленной властями войны против Церкви: <Если политики потерпят неудачу, то мы по-своему поучаствуем во всем этом>. Заявление, которое является не более чем обычным политическим заявлением, на которое он имеет право, как гражданин Армении.

По оценке президента, Пашинян - олицетворение поражения. Он позорно проиграл в арцахской войне, и войну, объявленную Армянской Церкви, он обязательно проиграет>, - написал Мусинян.