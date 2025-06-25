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АрмИнфо. Первый Президент Республики Армения Левон Тер-Петросян принял в своей частной резиденции Католикоса Всех Армян Гарегина II. Об этом сообщил в соцсети пресс-секретарь первого президента Арман Мусинян.
<В ходе беседы, которая длилась около часа, помимо оценки нынешней ситуации в Армении, речь также шла о развязанном Пашиняном сведении счетов с Самвелом Карапетяном, поводом для которой послужило следующее заявление последнего в контексте объявленной властями войны против Церкви: <Если политики потерпят неудачу, то мы по-своему поучаствуем во всем этом>. Заявление, которое является не более чем обычным политическим заявлением, на которое он имеет право, как гражданин Армении.
По оценке президента, Пашинян - олицетворение поражения. Он позорно проиграл в арцахской войне, и войну, объявленную Армянской Церкви, он обязательно проиграет>, - написал Мусинян.
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|Оружие - легальное, патроны - стреляные: Депутат о том, что выдает СК в пользу версии о готовящемся теракте
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|Оппозиция: действующая в Армении власть перешла все границы закона и морали
|Адвокат: правоохранительные органы Армении хотят арестовать лидера протестного движения
|СК: по делу о попытке совершения государственного переворота задержано 14 человек
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|Кремль: Москва находится в контакте с Ереваном по вопросу ареста Самвела Карапетяна
|В Кремле назвали внутренним делом Еревана сообщение о предотвращении госпереворота
|Телефонный разговор с Государственным министром Соединенного Королевства
|В Кремле вновь заявили о готовности содействовать Еревану и Баку в подписании мирного договора
|В ближайшие дни Еврокомиссия направит План действий по либерализации визового режима с Арменией в государства-члены ЕС для согласования - еврочиновник
|Эксперт: не исключаю, что готовится почва для национализации "Газпром Армения" и "ЮКЖД"
|В региональную конкурсную программу <Золотого абрикоса> вошел лишь один фильм армянского режиссера
|Сотрудники СНБ Армении задержали лидера протестного движения "Священная борьба"
|Экономические Перспективы Закавказья: Анализ Текущих Тенденций
|Депутат НС: не исключаю, что архиепископ Баграт Галстанян будет арестован
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|Экс-советник: чем больше власти Армении будут оказывать давление на ААЦ, тем больше будет расти роль и значение церкви
|"Инициатива пяти правозащитников" работает на местах обысков силовиками жилищ оппозиционных деятелей
|В Армении начался очередной этап репрессий - депутат
|В Армении предотвратили <криминально-олигархически-клерикальный> крупный и гнусный план дестабилизации ситуации и захвата власти: Пашинян
|Сотрудники правоохранительных органов Армении пришли с обысками и к представителям партии АРФД
|Посольство России в Армении напоминает о новых правилах въезда в РФ
|Сотрудники правоохранительных органов Армении начали проводить обыски в домах сторонников движения "Священная борьба"
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится еще на 4-5 градусов - синоптики
|Член правления Фонда армян Франции поддержал курс Пашиняна
|Делегация ЕС прибыла в Ереван для следующего этапа диалога по визовой либерализации
|Землю с могилы Лемкина привезли в Ереван
|Посольство ФРГ в Ереване оказывает поддержку гражданам Германии, въезжающим в Армению из Ирана
|Член правления Армянского фонда Франции выразил поддержку идеологии реальной Армении, продвигаемой Пашиняном
|В Мэрии представили программу действий на 2025-2028гг в рамках Платформы глобального партнерства
|Плановые отключения электроэнергии 25 июня
|Участники летней сессии ПАСЕ смогут ознакомиться с армянскими национальными костюмами
|Адвокат: прокуратура была вынуждена признать, что в отношении Левона Кочаряна было применено насилие со стороны полиции
|Самвел Карапетян переведен в УИУ <Ереван-Кентрон>
|Нарциссизм, граничащий с эксгибиционизмом? Пашинян готов доказать, что он не обрезан
|Мэрия готовит единую электронную платформу городских услуг
|Марукян Пашиняну: Захватить ЭСА невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство Армении
|Мэрия признала неэффективность своих реформ в транспортной сфере - ожидается пересмотр мер по организации движения
|СМИ: Самвела Карапетяна могут перевести в "подвал" СНБ
|Вице-премьер РА: близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕС
|Пашинян: план национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов
|После скандальной отставки главы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении на его место назначен замглавы ведомства
|Антикоррупционный комитет Армении: Сотрудники полиции стали пособниками преступления, совершив должностной подлог
|Азербайджанец Бахруз Самедов приговорен к 15 годам тюрьмы за переписку с армянами
|Из жизни ушел выдающийся армянский актер Гуж Манукян
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|Читать больше
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