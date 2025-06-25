Среда, 25 Июня 2025 16:28

АрмИнфо. Действующая в Армении власть перешла все границы закона и морали. Об этом говорится в заявлении оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА.

Как отмечается в документе, действующая власть нанесла враждебные удары по всем столпам государственности: Декларации о независимости, Конституции, армии, церкви, диаспоре. Она сдала Арцах, пытается заглушить очаги национального сопротивления хитрыми уловками. "Скрывая свое преступное поведение, отвлекая общественность от угроз армянской государственности и стремясь избежать ответственности за национальное предательство, Никол Пашинян открыто совершает терроризм против армянского народа. Продолжаются незаконные аресты, обыски и задержания людей в условиях диктатуры. Выдвигаются фальшивые обвинения, используются все средства психологического террора, сопровождаемые искусственными описаниями подготовки "преступлений". Действия, приписываемые деятелям национальной оппозиции и их сторонникам, могут распространить злую силу в Республике Армения и на каждого члена армянской диаспоры, обеспокоенного своей родиной. В таких условиях долг всех достойных детей армянского народа объединиться и не допустить дальнейших действий нынешних властей Армении - главной угрозы армянской государственности", - говорится в заявлении.

Его авторы отмечают, что главная задача дня - не допустить утверждения в стране окончательной тирании, привлечь к ответственности и восстановить достоинство страны и армянского народа. "И так будет. Скоро", - подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что сегодня с раннего утра сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения

"Священной борьбы". Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения планировали теракты в Армении. В планировании участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. Следственный комитет также опубликовал ряд записей. По положению на текущий момент задержано 14 человек.