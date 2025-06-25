Среда, 25 Июня 2025 16:05

АрмИнфо. Правоохранительные органы Армении хотят арестовать лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна. Об этом 25 июня заявил адвокат Сергей Арутюнян.

Выступая перед журналистами, адвокат заметил, что сам архиепископ, задержанный сегодня по обвинению в попытке свержения государственной власти, свою вину отрицает и не принимает предъявленные ему обвинения. Арутюнян сообщил, что Баграт Галстанян отказался давать какие-либо показания. Ранее сообщалось, что сегодня с раннего утра сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священной борьбы".

Следственный комитет выступил с заявлением, согласно которому участники и лидеры движения планировали теракты в Армении. В планировании участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. Следственный комитет также опубликовал ряд записей. По положению на текущий момент задержано 14 человек.