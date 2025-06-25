Среда, 25 Июня 2025 15:45

АрмИнфо. С призывом к соотечественникам не поддаваться на заявления правоохранительных органов Армении обратился адвокат Александр Кочубаев.

На своей странице в социальных сетях он напомнил, что всего несколько месяцев назад было прекращено дело в отношении гражданина, который обвинялся правоохранительными органами в попытке узурпации власти на основании сфальсифицированной записи.

"Автор "Плана переворот" - Никол Пашинян, он же автор 1 марта 2008 года. С его точки зрения, даже собравшиеся во дворе 5 человек это попытка государственного переворота. К сожалению, нашей страной руководит человек с неизлечимыми детскими травмами, который видит опасность даже в поведении дворовых собак. Будьте бдительны, не паникуйте, нам всем не место в тюрьме, это шоу очень быстро закончится с принудительным лечением", - подчеркнул адвокат.

В свою очередь, другой адвокат Раффи Асланян напомнил, что Следственный комитет РА распространил заявление о том, что лидеры протестного движения планировали осуществить террористические акты, включая взрывы. Однако, как заметил адвокат, пока не обнаружено ни одного вещественного доказательства: взрывного устройства, зажигательной смеси или хотя бы инструмента для повреждения шин. "Выводы оставляю на усмотрение здравого смысла каждого. Проследим за процессом:", - отметил Раффи Асланян.

Напомним, что 25 июня с раннего утра правоохранительные органы страны проводят обыски в домах и квартирах сторонников движения "Священная борьба". Основанием для масштабной операции послужило сообщение портала Civic о готовящемся государственном перевороте. На данные сайта накануне указал и премьер- министр РА Никол Пашинян.