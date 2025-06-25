Среда, 25 Июня 2025 15:38

АрмИнфо. Прямая кампания властей Армении по осуждению Церкви как института перешла границы политических и правовых дебатов, а создание конфликта с ценностями, исторической памятью и религиозными структурами общества недопустимо. Об этом говорится в заявлении Константинопольского Патриархата Армянской Апостольской Церкви.

В заявлении отмечается, что Патриарший престол счел необходимым сделать это заявление в контексте реакций, вызванных недавним визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Стамбул.

"Большинство армянского народа во всем мире принадлежит к пастве Армянской Апостольской Святой Церкви. Наша Мать-Церковь, созданная Просвещением, имеет глубокие исторические и культурные корни. Армянская Церковь, помимо того, что является религиозным институтом, сыграла важную роль в формировании и сохранении армянской идентичности", - подчеркивается в заявлении.

В Константинопольском Патриархате обратили внимание, что в последнее время Пашинян делает заявления против Армянской Святой Церкви, в которых он предпочитает использовать кощунственный язык и клеветнический стиль.

В Патриархате также уверены, что оскорбления в адрес Верховного Патриарха нашей нации, Католикоса всех армян, Его Святейшества Гарегина II, , направлены как против Армянской Апостольской Церкви, так и против совести верующего армянского народа, исторических святынь, что глубоко оскорбляет чад нашей Церкви во всем мире, которые были крещены из одной купели, Святым Миро, распространенным из Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

"Прямая кампания по осуждению Церкви как института перешла границы политических и правовых дебатов, и создания конфликта с ценностями, исторической памятью и религиозными структурами общества неприемлемо. Наша Святая Церковь является религиозным институтом с глубокими корнями. Попытки использовать угрожающие выражения против нее в политических целях могут вызвать глубокий раскол в общественном мнении, а также нанести ущерб социальной солидарности. Очевидно, что подобные проявления поляризации не пойдут на пользу, прежде всего, Пашиняну, особенно когда Кавказский регион находится в смятении", - говорится далее в заявлении.

В этом контексте Патриарший Престол счел целесообразным продемонстрировать свою справедливую реакцию премьеру и заметить, что нынешняя напряженная ситуация породила негативную атмосферу и поток недовольства не только в Армении, но и в диаспоре.

Вместе с тем, Константинопольском Патриархате добавили, что как и в течение последних 35 лет, так и сегодня Патриарший Престол всецело поощряет процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией и постоянно молится, чтобы Всемогущий Бог даровал успех этим усилиям по добрососедству.

В Патриархии также подчеркнули, что глава Константинопольской Патриархии ААЦ не участвовал во встречах, организованных армянским премьером на фоне нападков на ААЦ и Католикоса Всех армян.

"Недавно направленные против Церкви заявления Никола Пашиняна, в частности слова и стиль, содержащие оскорбления и оскорбления в адрес Его Святейшества Католикоса Отца, глубоко оскорбили наш верующий народ и нанесли удар по нашим духовным и историческим святыням.

Когда религиозные структуры вне политической арены становятся мишенями, с этого момента речь идет уже не о политическом или юридическом разногласии, а о столкновении с верой, ценностями и памятью народа. Использование языка шантажа для эксплуатации древней и святой церкви ставит под угрозу общественное спокойствие и создает глубокие разногласия среди людей. Такая разделительная риторика и популистская позиция, особенно в очень сложной ситуации на Кавказе, безусловно, не принесут долгосрочных выгод ни премьер-министру, ни обществу.

В этом контексте наш Патриархат выразил свой справедливый и продуманный ответ, отвергнув поляризацию, которая была создана не только в Армении, но и в широких кругах диаспоры. Наша позиция направлена на защиту роли Армянской Апостольской Церкви и ее многовековых духовных ценностей", - заявили в Константинопольской епархии, подчеркнув, что двери Патриархата откроются для Пашиняна только тогда, когда прекратятся нападки на ААЦ и будет восстановлена общественная солидарность.

Напомним, что Пашинян 20 июня в рамках визита в Стамбул посетил Константинопольскую епархию ААЦ, однако никто из армянского духовенства не сопровождал и не встречал армянского премьера в Доме Божьем. Более того, как сообщали армяне Стамбула, двери Патриархата были закрыты на замок, патриарха не было на месте. По кадрам, представленным пресс-службой армянского премьера, Пашиняна сопровождал лишь представитель Католической армянской церкви.