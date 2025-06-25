Среда, 25 Июня 2025 15:16

АрмИнфо. Какими способами мошенники выманивают данные банковских карт. Мошенники часто прибегают к психологическим уловкам и фальшивым платформам, чтобы получить доступ к банковским картам. Один из самых распространённых сценариев — это онлайн-купля-продажа. Когда пользователь размещает объявление о продаже товара на интернет-площадке, с ним почти сразу связывается якобы заинтересованный покупатель.

Часто за этими обращениями стоят автоматизированные системы, разработанные мошенниками. Они придумывают правдоподобные истории: говорят, что находятся за границей и хотят внести предоплату, или представляются покупателем из другого города (например, из Капана), который просит отправить товар курьером.

Далее они присылают фальшивую ссылку, имитирующую интерфейс платёжной системы или службы доставки, где просят ввести данные карты — якобы для получения оплаты. Но цель — украсть ваши данные.

На что обратить внимание

Если вам говорят, что доставка осуществляется от имени какой-либо компании, обязательно проверьте официальный сайт этой компании и сравните его с полученной вами ссылкой. Даже малейшие отличия — это повод насторожиться. В таком случае вы, скорее всего, имеете дело с мошенниками. Ни в коем случае не вводите свои данные на подозрительном сайте.

Когда вы продаёте товар, для получения перевода достаточно указать только 16-значный номер вашей карты, и то — только в текстовом виде. Нельзя отправлять фото карты или указывать CVV-код. Если вас просят такие данные — немедленно завершайте разговор. Это 100% мошенничество.

Мошенники часто просят ввести данные якобы для получения посылки и указывают, что нужно доплатить небольшую сумму. В этих случаях они присылают поддельные ссылки, имитирующие сайты курьерских или платёжных сервисов. Всегда проверяйте, действительно ли вы ожидаете посылку, и сверяйте адрес сайта с официальным. Если вы не ждёте доставки, не открывайте такие ссылки вовсе.

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